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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: गैस सिलेंडर पर सरकार ने कंपनियों को दिया ये आदेश

LPG: गैस सिलेंडर पर सरकार ने कंपनियों को दिया ये आदेश

LPG Supply: सरकार ने घरेलू LPG की सप्लाई मजबूत करने और घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं. अलग-अलग देशों से गैस सप्लाई बढ़ाकर भविष्य की किल्लत रोकने की तैयारी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 15 Aug 2026 03:10 PM (IST)
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LPG Cylinder News: अगर आपके रसोई घर में भी LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. हाल ही में भारत सरकार ने देश में रसोई गैस की सप्लाई को लेकर एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों को LPG की सप्लाई को मजबूत करने और घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिए हैं. इसका मकसद किसी एक इलाके या देश पर निर्भरता कम करना और फ्यूचर में गैस की किल्लत से बचाना है.

सरकार का कहना है कि देश में LPG की जरूरत पूरी करने के लिए अलग-अलग देशों से गैस की सप्लाई सुनिश्चित की जाएं. हालांकि इसी दिशा में अमेरिका से लॉन्ग टर्म LPG सप्लाई बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

भारत क्यों बना रहा खाड़ी देशों से दूरी?

भारत लंबे समय से LPG जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से पूरा करता रहा है. लेकिन अब क्षेत्र में पैदा हुए तनाव और होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी दिक्कतों ने सप्लाई को काफी प्रभावित कर दिया है. ऐसे हालात में भारत को यह महसूस हुआ कि LPG के लिए किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है. 

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यही वजह है कि अब भारत अमेरिका समेत दूसरे देशों से ज्यादा LPG खरीदने की तैयारी कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी एक क्षेत्र में सप्लाई बाधित होने पर देश में गैस की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

कहां से बढ़ेगी LPG की सप्लाई?

सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 2027 में होने वाले कुल LPG आयात का कम से कम 15% हिस्सा अमेरिका के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मंगाने को कहा है. हालांकि भारत का यह अहम फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब मिडिल ईस्ट से LPG सप्लाई को लेकर कई तरह की चुनौतियां सामने आई हैं.

भारत ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका के साथ पहली बार ऐसी लंबी अवधि का LPG सप्लाई समझौता किया था, जिसके तहत करीब 22 लाख टन गैस मंगाने की डील हुई थी, जो भारत के कुल LPG आयात का लगभग 10% हिस्सा था. लेकिन अब सरकार इस हिस्सेदारी को और ज्यादा बढ़ाने के तैयारी में है.

क्यों अहम है यह फैसला?

अमेरिका से LPG की लंबी अवधि की खरीद बढ़ाने का फैसला सिर्फ गैस की सप्लाई तक सीमित नहीं है , बल्कि इससे भविष्य में गैस की उपलब्धता भी बनाए रखने में मदद मिल सकती है. ऐसे में अगर अमेरिका से लॉन्ग टर्म सप्लाई बढ़ती है और घरेलू उत्पादन में भी इजाफा होता है, तो भारत की LPG सप्लाई व्यवस्था पहले के मुकाबले में काफी मजबूत और आसान हो सकती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG  LPG Cylinder LPG Supply
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