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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी31 मार्च से पहले कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो बंद हो सकता है सुकन्या समृद्धि खाता

31 मार्च से पहले कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो बंद हो सकता है सुकन्या समृद्धि खाता

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि खाते से जुड़ा एक जरूरी अपडेट सामने आया है. अगर आपके घर में भी इस योजना में निवेश हो रहा है तो 31 मार्च से पहले एक काम निपटाना है जरूरी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Mar 2026 09:53 AM (IST)
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Sukanya Samriddhi Yojana:अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए माता पिता अक्सर छोटी उम्र से ही निवेश शुरू कर देते हैं. इसी सोच के साथ सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना काफी फेमस स्कीम बन चुकी है. इस योजना में निवेश करने पर अच्छी ब्याज दर मिलती है और लंबे समय में अच्छा फंड तैयार हो सकता है. लेकिन इस खाते से जुड़ा एक जरूरी नियम भी है.

जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है. अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में अपने खाते में जरूरी रकम जमा नहीं की है. तो 31 मार्च से पहले यह काम जरूर कर लें. अगर ऐसा नहीं किया गया तो खाता इनएक्टिव हो सकता है. इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते खाते का स्टेटस चेक कर लें.

31 मार्च से पहले करना होगा यह जरूरी काम

सुकन्या समृद्धि योजना में खाता चालू बनाए रखने के लिए हर वित्त वर्ष में न्यूनतम रकम जमा करना जरूरी होता है. कई लोग साल भर में पैसे जमा करना भूल जाते हैं, लेकिन वित्त वर्ष खत्म होने से पहले इसे ठीक किया जा सकता है.

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें:

  • हर वित्त वर्ष में खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना जरूरी है.
  • अगर पूरे साल में पैसा जमा नहीं हुआ है तो 31 मार्च से पहले जमा करना होगा.
  • समय पर राशि जमा करने से खाता सक्रिय बना रहता है.
  • छोटी राशि होने के कारण कई लोग इसे टाल देते हैं, लेकिन यही नियम खाते की स्थिति तय करता है.
  • समय रहते जमा करने से आगे की निवेश प्रक्रिया बिना रुकावट जारी रहती है.

यह भी पढ़ें: इन 5 तरीकों से कर सकते हैं गैस सिलेंडर बुक, जान लीजिए कौनसा सबसे आसान रहेगा

पैसे जमा नहीं किए तो देना पड़ सकता है जुर्माना

अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती है. तो खाता इनएक्टिव हो सकता है. और बाद में इसे फिर से चालू कराने के लिए अलग से पूरी प्रोसेस दोहरानी पड़ती है.

जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए:

  • न्यूनतम रकम जमा न होने पर खाता इनएक्टिव हो सकता है.
  • खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
  • साथ में छूटी हुई न्यूनतम राशि भी जमा करनी होती है.
  • फिलहाल इस योजना में करीब 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है.
  • नियमित निवेश करने पर बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए अच्छा फंड तैयार हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 14-15 मार्च को इतनी देर तक बुक नहीं होंगे ट्रेन टिकट, जानें रिजर्वेशन सिस्टम में क्या हो रही दिक्कत?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Mar 2026 09:53 AM (IST)
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