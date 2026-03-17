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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसचिन तेंदुलकर या धोनी नहीं, हार्दिक पांड्या ने इस खिलाड़ी को बताया अपना आइडल

सचिन तेंदुलकर या धोनी नहीं, हार्दिक पांड्या ने इस खिलाड़ी को बताया अपना आइडल

टॉप आर्डर के बल्लेबाज जाफर ने टीम इंडिया के लिए 31 टेस्ट मैचों में 1944 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 17 Mar 2026 08:50 AM (IST)
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ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से उनके आइडल क्रिकेटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा नाम लिया, जिसे सुनकर फैंस हैरान रह गए. ये सवाल उनसे दिल्ली में आयोजित हुए बीसीसीआई अवार्ड समारोह के दौरान एक 'रैपिड-फायर' राउंड में पूछा गया. इस दौरान मंच पर मौजूद संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी से भी ये सवाल किया गया.

हार्दिक पांड्या का आइडल क्रिकेटर

बीसीसीआई अवार्ड समारोह में खिलाड़ियों से उनके बचपन के आदर्श प्लेयर्स के बारे में पूछा गया तो हार्दिक पांड्या ने वसीम जाफर का नाम लिया. टॉप आर्डर के बल्लेबाज जाफर ने टीम इंडिया के लिए 31 टेस्ट मैचों में 1944 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं. इसके आलावा उन्होंने सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले. फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो वसीम जाफर ने 260 फर्स्ट क्लास, 118 लिस्ट ए में क्रमश 19410 और 4849 रन बनाए. उन्होंने 23 टी20 भी खेले.

कौन है वैभव सूर्यवंशी का आइडल क्रिकेटर?

इसी दौरान संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी से भी यही सवाल किया गया तो सैमसन ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम लिया. टी20 रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह का नाम लिया, जो उनके मेंटर हैं. 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा और युवराज सिंह का नाम लिया.

इसी मंच पर संजू सैमसन ने वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल डेब्यू से पहले हुई बातचीत का खुलासा किया, इस दौरान सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे. सैमसन ने बताया कि डेब्यू से पहले हेड कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें बुलाया और पूछा कि क्या करना है? वैभव ने कहा, 'अगर पहली बॉल मारने वाली मिली तो मारूंगा.' इस दौरान द्रविड़ की भी हंसी छूट गई. अपने डेब्यू सीजन में ही वैभव ने इतिहास रचा था, उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़ा था. ये आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है. वह आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं.

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Published at : 17 Mar 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Sanju Samson Abhishek Sharma Team India INDIAN CRICKET TEAM HARDIK PANDYA Wasim Jaffer
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