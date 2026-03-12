इन 5 तरीकों से कर सकते हैं गैस सिलेंडर बुक, जान लीजिए कौनसा सबसे आसान रहेगा

LPG Gas Booking: देश में करोड़ों घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. ऐसे में समय पर सिलेंडर बुक करना हर परिवार के लिए जरूरी हो जाता है. हाल ही में पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ईंधन सप्लाई पर असर की खबरों के बीच गैस को लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ी है. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर्याप्त है और उपभोक्ताओं को किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

इस बीच सरकार ने सिलेंडर रीफिल से जुड़े नियमों में थोड़ा बदलाव भी किया है. अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगले रीफिल के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा. पहले यह अवधि 21 दिन थी. ऐसे में अगर आपको गैस बुक करनी है. तो यह जानना भी जरूरी है कि आज के समय में एलपीजी सिलेंडर बुक करने के कई आसान तरीके मौजूद हैं.

WhatsApp से गैस सिलेंडर बुक करें

आज के समय में व्हाट्सऐप लगभग हर स्मार्टफोन में मौजूद है और गैस कंपनियों ने भी इसी प्लेटफॉर्म को बुकिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो यह तरीका काफी आसान माना जाता है.

इसके लिए आपको अपनी गैस कंपनी के व्हाट्सऐप नंबर पर एक छोटा सा मैसेज भेजना होता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैसेज उसी मोबाइल नंबर से भेजना चाहिए जो गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड है.

Indane ग्राहक 7588888824 पर REFILL लिखकर भेज सकते हैं.

Bharat Gas के लिए 1800224344 पर Hi भेजना होता है.

HP Gas ग्राहक 9222201122 पर Hi भेजकर बुकिंग शुरू कर सकते हैं.

मैसेज भेजने के बाद आपको आगे की प्रोसेस के लिए होगी इस बारे में जानकारी मिल जाती है और बुकिंग कन्फर्म हो जाती है.

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मिस्ड कॉल से भी कर सकते हैं बुकिंग

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भी गैस सिलेंडर बुक करना आसान है. इसके लिए मिस्ड कॉल का विकल्प दिया गया है. यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो साधारण फोन इस्तेमाल करते हैं.

इसके लिए आपको अपनी गैस कंपनी के दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल देना होता है.

Indane के लिए 8454955555

Bharat Gas के लिए 7710955555

HP Gas के लिए 9493602222

मिस्ड कॉल देने के बाद आपकी बुकिंग सिस्टम में दर्ज हो जाती है और कुछ ही देर में आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाता है.

मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग

डिजिटल पेमेंट ऐप के बढ़ते इस्तेमाल के साथ अब गैस सिलेंडर बुक करना और भी आसान हो गया है. कई लोग अपने मोबाइल से ही बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज और दूसरी पेमेंट करते हैं. इसी तरह गैस सिलेंडर भी ऐप के जरिए बुक किया जा सकता है.इसके लिए Paytm, Google Pay और PhonePe जैसे ऐप में Recharge & Pay Bills सेक्शन में जाना होता है.

वहां Book a Cylinder का ऑप्शन दिखाई देता है. इसके बाद आपको अपनी गैस कंपनी चुननी होती है और कंज्यूमर नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होता है. इसके जरिए आप बुकिंग के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं.

IVRS कॉल से बुकिंग का तरीका

गैस कंपनियों ने उन लोगों के लिए भी सुविधा दी है जो सीधे फोन कॉल के जरिए बुकिंग करना चाहते हैं. इसके लिए IVRS यानी ऑटोमेटेड कॉल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इस प्रोसेस में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से गैस कंपनी के IVRS नंबर पर कॉल करना होता है. कॉल कनेक्ट होने के बाद एक रिकॉर्डेड आवाज आपको अलग अलग विकल्प बताती है.

उदाहरण के तौर पर Indane के लिए 7718955555 नंबर पर कॉल किया जा सकता है. इसके बाद आपको वॉइस इंस्ट्रक्शन के अनुसार रीफिल बुकिंग का ऑप्शन चुनना होता है. कुछ ही स्टेप्स में आपकी बुकिंग दर्ज हो जाती है.

वेबसाइट के जरिए भी कर सकते हैं बुकिंग

अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, तो गैस सिलेंडर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से भी बुकिंग की जा सकती है. यह तरीका भी काफी आसान और सेफ माना जाता है.इसके लिए आपको अपनी गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होता है. वहां अपना कंज्यूमर नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर अकाउंट एक्सेस किया जा सकता है.

लॉगिन के बाद Book Cylinder या Refill Booking का विकल्प दिखाई देता है. यहां से आप सिलेंडर बुक कर सकते हैं. पेमेंट कर सकते हैं और डिलीवरी स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं. यह तरीका उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो ऑनलाइन काम करना पसंद करते हैं.

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