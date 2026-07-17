अब चाय बनाना होगा आसान, सिर्फ 300 रुपए में मिल रहा ये वायरल प्रोडक्ट, दिखने में भी शानदार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत 300 से 500 रुपये है।

Viral Glass Teapot: इस बात से तो सभी सहमत होंगे कि चाहे जून-जुलाई की गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, लोग चाय पीना नहीं छोड़ते. ज्यादातर लोग दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो चाय पीते ही हैं और छुट्टी वाले दिन यह संख्या 3 से 4 कप तक पहुंच जाती है. ऐसे में जितनी बार चाय बनती है, उतनी बार उसे छानना पड़ता है, जो की ज्यादातर लोगों को झंझट लगता है. अब इसी समस्या का समाधान मिल गया है. बाजार में एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जो आपके बेहद काम आ सकता है.

क्या है ये वायरल प्रोडक्ट?

इस प्रोडक्ट का नाम ग्लास टीपॉट है. इसकी मदद से सिर्फ चाय छानना ही नहीं, बल्कि बनाना भी पहले से आसान हो जाएगा. इस प्रोडक्ट की बात करें तो एक कांच की केतली के अंदर एक रिमूवेबल फिल्टर दिया जाता है. इसमें आप चाय पत्ती, अदरक या दूसरी सामग्री डालकर सीधे चाय बना सकते हैं. जब चाय तैयार हो जाएगी तो आपको उसे अलग से छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी. खास बात तो यह है कि ये दिखने में भी शानदार है. इसे जब आप अपने किचन में रखेंगे तो आपके किचन में चार चांद लग जाएंगे.

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सीधे गैस पर करें इस्तेमाल

यह टीपॉट हीट-रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाया गया होता है. यही कारण है कि आप इसे सीधे गैस की आंच पर रख सकते हैं और चाय बना सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें जब भी इसका इस्तेमाल करें तो पहले निर्माता के निर्देश जरूर पढ़ें.

कीमत कितनी है इसकी?

यह ग्लास टीपॉट आपको अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग कीमत में मिल जाएगा. Meesho पर इसकी कीमत आमतौर पर 300 से 500 के बीच देखी गई है. अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है. यह प्रोडक्ट आपके काफी काम आ सकता है, लेकिन लेने से पहले इसके रिव्यू को एक बार जरूर चेक कर लें.

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