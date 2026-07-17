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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTravel Tax: बाइक स्कूटी से नैनीताल जा रहे तो सावधान, घूमना हुआ महंगा, वसूला जा रहा इतने रुपए का टैक्स

Travel Tax: बाइक स्कूटी से नैनीताल जा रहे तो सावधान, घूमना हुआ महंगा, वसूला जा रहा इतने रुपए का टैक्स

Nainital Entry Fee: नैनीताल में अब जिले के बाहर से आने वाली बाइक और स्कूटी पर भी एंट्री चार्ज लगेगा. आइए जानते हैं नई व्यवस्था के तहत दोपहिया वाहन चालकों को कितना शुल्क देना होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Jul 2026 06:26 PM (IST)
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Bike-Scooter Entry Tax: अगर आप बाइक या स्कूटी से नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है. उत्तराखंड की मशहूर पर्यटन नगरी नैनीताल में अब जिले के बाहर से आने वाले दोपहिया गाड़ियों पर एंट्री चार्ज लगाया जा रहा है. हालांकि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच काफी नाराजगी भी देखने को मिली है.

पहले यह एंट्री चार्ज सिर्फ चारपहिया गाड़ियों से लिया जाता था, लेकिन अब बाइक और स्कूटर को भी इसके दायरे में शामिल कर दिया गया है. लोगों का कहना है कि इससे नैनीताल आने वाले आम यात्रियों पर काफी ज्यादा खर्च बढ़ जाएगा. 

कब लागू हुआ यह नियम?

नगर पालिका की नई चुंगी व्यवस्था 15 जुलाई 2026 की रात 12 बजे से लागू कर दी गई. इसके बाद से नैनीताल आने वाले बाहरी बाइक और स्कूटर चालकों से 100 रुपये वसूले जा रहे हैं. नई व्यवस्था के तहत लेक ब्रिज चुंगी समेत अन्य प्रवेश प्वाइंट पर शुल्क लिया जा रहा है. पहले ही दिन बड़ी संख्या में बाहरी दोपहिया वाहन चालकों से एंट्री चार्ज वसूला गया था. हालांकि यह व्यवस्था मार्च 2028 तक लागू रहने का बताया जा रहा है.

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किस वाहन पर कितना लगेगा शुल्क?

बाहरी जिलों और दूसरे राज्यों से आने वाले बाइक-स्कूटर: 100 रुपये
नैनीताल जिले के UK-04 नंबर वाले दोपहिया वाहन: छूट
लोकल निजी और कमर्शियल चारपहिया वाहन: 200 रुपये
बाहरी और बड़े चारपहिया वाहन: 300 रुपये

विरोध के बाद सरकार ने क्या कहा?

नई व्यवस्था के विरोध में स्थानीय लोगों और वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और दोपहिया गाड़ियों से शुल्क वसूली को वापस लेने की मांग की. उनका कहना है कि इससे आम लोगों का खर्च काफी बढ़ जाएगा. वहीं, शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा के मुताबिक, इस मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका अधिकारियों से बातचीत की गई है. उन्होंने दोपहिया वाहनों से टोल वसूली पर रोक लगाने और पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 17 Jul 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Tourism Utility News Nainital Entry Fee Nainital Travel
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