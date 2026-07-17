Ration Card Rule: अब QR कोड और चेहरा स्कैन कर मिलेगा अनाज, दिल्ली सरकार ला रही है नया PDS सिस्टम

Delhi Ration Card Rule: अगर आप दिल्ली में राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले समय में आपको पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और डिजिटल सुविधाएं मिलने वाली हैं. दिल्ली सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को डिजिटल बनाने के लिए Smart-PDS सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रही है. इस नई व्यवस्था के तहत अब राशन कार्ड से जुड़ी हर तरह की सेवाएं ऑनलाइन होंगी और लाभार्थियों की पहचान के लिए भी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब राशन कार्ड धारकों को किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. साथ ही, राशन की सप्लाई से लेकर वितरण तक की जानकारी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी.

QR कोड और फेस स्कैन से होगा राशन वितरण

राशन कार्ड को QR कोड आधारित स्मार्ट कार्ड में अपग्रेड किया जाएगा.

लाभार्थियों की पहचान के लिए फेशियल रिकग्निशन (Facial Recognition) तकनीक का इस्तेमाल होगा.

जिन लोगों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, वे फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी राशन ले सकेंगे.

इससे बुजुर्गों और मजदूरों को सबसे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है.

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कालाबाजारी और फर्जी राशन कार्ड पर लगेगी रोक

सरकार का कहना है कि Smart-PDS सिस्टम लागू होने के बाद फर्जी राशन कार्ड, डुप्लिकेट एंट्री और कालाबाजारी को काफी हद तक रोका जा सकता है. इस प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले सरकार ने 16 सदस्यीय यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (UAT) कमेटी बनाई है, जो पूरे सिस्टम की जांच कर रही है.

राशन से जुड़ी सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन

आप घर बैठे राशन जारी होने और वितरण की जानकारी ट्रैक कर सकते है.

राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने या नाम हटाने की सुविधा भी आपको ऑनलाइन मिलेगी.

दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की स्थिति भी डिजिटल माध्यम से देखी जा सकेगी.

इससेआपके समय की काफी बचत होगी और आपको सरकारी कार्यालयों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

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