Home Buying Tips: अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपका भी सपना होगा कि अपना खुद का घर खरीद लें. इसके लिए कोशिश भी कर ही रहे होंगे, लेकिन घर खरीदने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ज्योति गाबा ने बताया है. ज्योति ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि घर खरीदने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए.

ज्योति ने शेयर किया वीडियो

दरअसल ज्योति ने एक वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक साल पहले मुंबई में फ्लैट खरीदने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. उन्होंने इस वीडियो में अपना पूरा फ्लैट दिखाया है. साथ ही साथ लोगों को घर खरीदने से पहले एक सलाह भी दी है.

ज्योति अपने इस वीडियो में कहती हैं, 'एक साल पहले मैं और मेरा बेटा बहुत खुशी- खुशी पोजेशन लेने आए थे. सपना ये था कि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो इस प्रॉपर्टी को सेल कर पाऊंगी. लेकिन पोजेशन लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं इसे इमिजेटली सेल नहीं कर सकती. मैंने इसे रेंट पर दे दिया'. यहां देखें वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by Jyoti Gauuba (@jyotigauba)

ये भी पढ़ें: Train News: आ गई IRCTC की नई वेबसाइट, बीटा वर्जन में रेल टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट, क्या-क्या बड़े बदलाव हुए?

इसके बाद ज्योति ने इस वीडियो में घर खरीदने वालों को एक अहम टिप दी है. उन्होंने इस वीडियो के जरिए लोगों से कहा कि अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इनवेस्ट कर रहे हैं, भले ही वो किसी बड़े या रेप्युटेटेड बिल्डर के जरिए ही क्यों ना हो आप सबसे पहले रीसेल और ट्रांसफर क्लॉज को अच्छी तरह से पढ़ लें. इसके बाद ही अपनी जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी में निवेश करें. वरना आपके साथ भी धोखा हो सकता है.

अंडरकंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

ज्योति के इस वीडियो ने सीख दी है कि कभी भी कोई अंडरकंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदते समय आंख मूंदकर बिल्डर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कई जरूरी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे:

सबसे पहले तो कोई फ्लैट खरीदते समय RERA रजिस्ट्रेशन चेक कर लें.

जमीन के कानूनी दस्तावेज और स्वामित्व को भी अच्छे से चेक कर लें.

सेल एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और सभी शर्तें समझें.

छिपे हुए शुल्क जैसे मेंटेनेंस, पार्किंग, क्लब हाउस, GST आदि) पहले से चेक कर लें.

फ्लैट का लेआउट, कारपेट एरिया और सुपर बिल्ट-अप एरिया समझें.

बिल्डर ने कौन-कौन सी सुविधाएं देने का वादा किया है उसे अच्छे से लिखित में देख लें.

इन कुछ छोटी- छोटी बातों का ध्यान रखने से आपको फ्लैट लेने में भी आसानी होगी और आप किसी धोखे का शिकार भी नहीं होंगे.

ये भी पढ़ें: LPG: 4 दिन में ही जवाब दे गया गैस सिलेंडर, जब चेक किया तो निकला पानी, आप ऐसे करें धोखे से बचाव