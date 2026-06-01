Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पहचान पत्र, बिल दिखाकर स्टेशन पर फोन वापस पाएं।

Indian Railway Safety Tips: ट्रेन में सफर के दौरान अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है. सोचिए, अगर ट्रेन के टॉयलेट से ट्रैक पर आपका फोन गिर जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं और घबराकर कई लोग चेन खींच देते हैं, लेकिन ये करना आपको काफी भारी पड़ सकता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो कुछ जरूरी कदम उठाकर मोबाइल वापस पाने की संभावना बढ़ाई जा सकती है.

भूलकर भी न खींचें चेन

ध्यान रहें कि अगर चलती ट्रेन से मोबाइल या कोई भी सामान ट्रैक पर गिर जाता है तो अलार्म चेन पुल्लिंग नहीं करनी चाहिए. रेलवे नियमों के मुताबिक, बिना किसी जरूरी कारण के चेन खींचना अपराध माना जाता है. ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इसलिए ऐसा भूलकर भी न करें.

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सबसे पहले करें ये काम

सबसे पहले आप मोबाइल गिरते ही घबराएं नहीं. ट्रेन के ट्रैक के किनारे लगे बिजली के खंभों पर लिखे पोल नंबर को नोट करें. ये नंबर आमतौर पर काले या पीले रंग में लिखे होते हैं. इसी के साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चल रही है. इससे मोबाइल मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

तुरंत रेलवे हेल्पलाइन पर करें कॉल

इसके साथ ही अपने किसी दूसरे फोन या सहयात्री के मोबाइल से रेलवे हेल्पलाइन पर संपर्क करें.

182 – RPF सिक्योरिटी हेल्पलाइन

139 – रेलवे पैसेंजर हेल्पलाइन

1512 – GRP हेल्पलाइन

कॉल के दौरान आप ट्रेन का नाम या नंबर, कोच नंबर और पोल नंबर की जानकारी जरूर दें.

पहले चेक करें फोन चालू है या नहीं

दूसरे यात्री के फोन से अपने नंबर पर कॉल करें. अगर फोन में रिंग जा रही है तो इसका मतलब है कि मोबाइल अभी भी काम कर रहा है और उसके मिलन की संभावना ज्यादा है.

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रेलवे ऐसे ढूंढकर वापस दिलाती है फोन

इसके बाद यात्री के दी गई लोकेशन के आधार पर RPF या GRP की टीम मौके पर पहुंचती है. अगर मोबाइल मिल जाता है तो आपको पास के स्टेशन पर बुलाया जाता है. मोबाइल लेने के लिए पहचान पत्र और फोन से जुड़े दस्तावेज जैसे बिल या बॉक्स दिखाना पड़ सकता है.मोबाइल मिलने के बाद क्या करें?

अगर आपका मोबाइल टॉयलेट से होकर ट्रैक पर गिरता है तो साफ-सफाई का खास ध्यान दें जैसे...

सबसे पहले मोबाइल मिलने के बाद हाथों को साबुन से धोएं.

साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करें.

मोबाइल को सूखे कपड़े से साफ करें.

इन सब चीजों के साथ ही अल्कोहल वाइप्स से बाहरी हिस्सा साफ करें.

इसके बाद फोन को सर्विस सेंटर में जरूर दिखाएं, ताकि मोबाइल के अंदर नमी या गंदगी से कोई नुकसान न हो.

मतलब साफ है कि ट्रेन के टॉयलेट में मोबाइल गिरने पर घबराने की जरूरत नहीं है. बस सही समय पर सही कदम उठाने से आपको मोबाइल फोन मिल सकता है.