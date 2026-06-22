One Nation One Ration Card Scheme: देश में राशन लेने की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए सरकार लगातार डिजिटल सुविधाओं पर काम कर रही है. हाल ही में सरकार ने ऐसी सुविधा लागू की है, जिसके जरिए अब राशन कार्ड धारकों को एक ही राशन दुकान से अनाज लेने की जरूरत नहीं है. अब आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी राशन दुकान से अलग-अलग अनाज ले सकते हैं यानी अब आप कहीं से गेहूं तो कहीं से चावल ले सकेंगे.

इस बदलाव की सबसे खास बात यह है कि अब आपको राशन लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहने, मशीन में अंगूठा न लगने या दुकान में अनाज उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरा राशन न मिलने जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. अब जरूरत के मुताबिक, आप किसी दुकान से गेहूं और किसी दुकान से चावल ले सकते हैं. इसकी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दी है.

क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना?

केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अपनी एक्स पोस्ट में बताया कि सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत राशन वितरण को आसान बनाने के लिए काम कर रही है. इस योजना का जरिए राशन कार्ड धारक अपने राशन का अलग-अलग हिस्सा अपनी सुविधा के मुताबिक अलग अलग जगहों से ले सकते हैं. देश के किसी भी हिस्से से ये सुविधा आप ले सकते हैं.

राशन लेने के लिए अब एक ही दुकान पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।



One Nation One Ration Card (ONORC) के तहत पात्र लाभार्थी देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे खाद्यान्न तक पहुँच और भी आसान एवं सुविधाजनक बनती है।#OneNationOneRationCard pic.twitter.com/x0tfXxRbv4 — B.L Verma (@blvermaup) June 20, 2026

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यह सुविधा बिल्कुल ATM की तरह काम करती है. जैसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी ATM से पैसा निकल लेते हैं, वैसे ही राशन लेने के लिए आप देश के किसी भी कोने से अपना अनाज हासिल कर सकते हैं.

क्या है ONORC के फायदे?

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों के परिवारों को मिलेगा. अब उन्हें राशन लेने के लिए अपने गांव की राशन दुकान से जुड़े रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे देश के किसी भी राज्य या शहर में रहकर अपने हिस्से का राशन आधार और बायोमेट्रिक के जरिए प्राप्त कर सकते हैं.

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