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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF से आज निकाला 1 लाख तो रिटायरमेंट पर होगा 11 लाख का नुकसान, एक्सपर्ट ने समझाया गणित

PF से आज निकाला 1 लाख तो रिटायरमेंट पर होगा 11 लाख का नुकसान, एक्सपर्ट ने समझाया गणित

EPF Withdrawal Rules: EPF खाते से समय से पहले पैसा निकालने से भविष्य की बचत, ब्याज और कंपाउंडिंग का लाभ कम हो सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार रिटायरमेंट फंड पर भी असर पड़ता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 12:49 PM (IST)
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EPFO Investment Tips: नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों के लिए EPF खाता भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक अहम हिस्सा होता है. ऐसे में अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर कई लोग बिना सोचे-समझे EPF खाते से पैसे निकाल लेते हैं. उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक जमा पैसा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में EPF में रखा पैसा लंबे समय में बड़ी बचत तैयार करता है. 

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों का मानना है कि समय से पहले EPF से पैसा निकालने का असर सिर्फ आपके मौजूदा बचत पर नहीं पड़ता, बल्कि उस पर मिलने वाले लंबे समय के ब्याज और कंपाउंडिंग के फायदे पर भी असर पड़ता है. EPF से निकाले गए पैसे रिटायरमेंट के समय मिलने वाले बड़े फंड को भी काफी कम कर सकती है.

EPF क्यों है भविष्य की आर्थिक सुरक्षा?

EPF का खास मकसद नौकरी खत्म होने के बाद कर्मचारी को आर्थिक सहारा देना है. इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कि ओर से हर महीने कुछ रकम जमा किया जाता है, जिस पर सरकार कि तरफ से ते ब्याज भी प्राप्त होता है.

EPF की सबसे बड़ी खासियत कंपाउंडिंग है यानी समय के साथ जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज भी आगे चलकर ब्याज कमाता है. ऐसे में अगर आप लंबे समय तक पैसा खाते में रखते हैं तो आपकी छोटी सी रकम भी बड़ी फंड के रूप में बदल सकती है. 

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छोटी निकासी से बड़ा नुकसान क्यों होता है?

अगर आप शादी, कार खरीदने, घूमने या अन्य खर्चों के लिए EPF से पैसा निकाल लेते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है. क्योंकि EPF से निकाली गई रकम भविष्य में बढ़ने का मौका खो देती है. 

अगर आप नौकरी शुरू करने के कुछ साल बाद EPF से 1 लाख रुपये निकाल लेते हैं, तो यह रकम आगे नहीं बढ़ पाती है. अगर आपकी यही रकम खाते में रहती और उस पर करीब 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता, तो रिटायरमेंट तक यह रकम करीब 11.78 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

EPF को सामान्य बचत खाता क्यों नहीं समझें?

अगर आप बड़ी रकम यानी 5 लाख रुपये EPF से निकाल लेते हैं, तो लंबे समय में इसका असर काफी ज्यादा हो सकता है. अनुमान के मुताबिक, रिटायरमेंट तक यह रकम करीब 60 लाख रुपये तक की कमी ला सकता है.

एक्सपर्टों के मुताबिक, EPF को सामान्य सेविंग्स अकाउंट की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. जरूरत पड़ने पर खर्च करने के लिए अलग इमरजेंसी फंड तैयार करें, ताकि मेडिकल इमरजेंसी या किसी जरूरी काम के लिए आपको EPF का इस्तेमाल न करना पड़े.

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Published at : 22 Jun 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Employee Provident Fund Investment Tips Utility News EPF Withdrawal Rules
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