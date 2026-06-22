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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: 3 KV का सोलर पैनल रोजाना कितनी यूनिट बिजली बनाता है, इससे क्या क्या चल सकता है?

Solar Panel: 3 KV का सोलर पैनल रोजाना कितनी यूनिट बिजली बनाता है, इससे क्या क्या चल सकता है?

Benefits of Solar Panel: अगर आप भी अपने घर के बिजली बिल को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 KW का सोलर पैनल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. जानिए इसके बारे में पूरी डिटेल.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jun 2026 10:54 AM (IST)
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  • पीएम सूर्य घर योजना से 78,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती।

Benefits of Solar Panel: बढ़ती गर्मी के साथ घरों में AC, कूलर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है. अब अगर इस्तेमाल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि बिजली बिल भी ज्यादा आएगा, लेकिन अब लोग बढ़ते बिल से बचने के लिए सोलर पैनल लगवाने की ओर रुख कर रहे हैं. अगर आपके भी घर में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल होता है तो आपके लिए 3 KW का सोलर पैनल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. खास बात तो यह है कि यह न सिर्फ बिलजी बिल का खर्च कम करेगा, बल्कि इससे लंबे समय में अच्छी सेविंग भी हो जाएगी.  

रोजाना कितनी बिजली बनाता है?

अगर धूप अच्छी मिले तो 3KW का सोलर पैनल रोजाना करीब 12 यूनिट तक बिजली पैदा कर सकता है. इससे घर के रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक सामान आराम से चल सकते हैं. 3KW वाला सोलर पैनल लगभग 6 लोगों के परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर काफी माना जाता है.  

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इसके इस्तेमाल से घर में उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण आराम से चल जाएंगे. अगर आपको 3KW वाला सोलर पैनल लगवाना है तो इसके लिए 30 वर्ग मीटर खुली छत की जरूरत होगी और ऐसी जगह लगवाना चाहिए, जहां रोजाना अच्छी-खासी धूप आती हो.

3KW सोलर पैनल के फायदे क्या हैं?

यह सिस्टम खासकर उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो चाहते हैं कि उनका बिजली का बिल कम आए. अगर आपकी छ्त पर अच्छी-खासी धूप आती है तो आप इस सोलर पैनल को लगवा सकते हैं. अच्छी धूप मिलने पर यह आराम से आपकी रोजमर्रा की बिजली जरूरत को पूरा कर सकेगा. 

3KW वाले सोलर पैनल से क्या-क्या चल सकता है?

  • 2 से 3 पंखे
  • 8-10 LED बल्ब
  • 1 फ्रिज
  • 1 कूलर
  • 1 LED टीवी
  • वॉशिंग मशीन
  • वाई-फाई राउटर
  • पानी की मोटर ( सीमित समय के लिए ही)
  • और लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग

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सरकारी सब्सिडी मिलेगी या नहीं?

पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 3KW वाले सोलर पैनल पर 78 हजार रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी का फायदा मिल सकता है. इससे आपकी शुरुआती लागत काफी कम हो जाएगी और आप आसानी से सोलर पैनल भी लगवा पाएंगे.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Jun 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana Electricity Savings
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