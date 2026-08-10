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FD तोड़ना सही या लोन लेना? जरूरत पड़ने पर पैसों का इंतजाम कैसे करें

जरूरत पड़ने पर एफडी तोड़ देना चाहिए या फिर लोन लेना चाहिए, बस इसी सवाल का सही और समझदारी वाला जवाब यहां दिया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Aug 2026 10:47 AM (IST)
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अचानक जब पैसों की जरूरत पड़ती तो ज्यादातर लोगों को यही समझ नहीं आता है कि अपनी एफडी तोड़कर पैसा निकाला जाए या लोन लेकर काम चला लिया जाए. दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं. एफडी तोड़ने पर जहां इंवेस्टमेंट और ब्याज पर फर्क पड़ सकता है, वहीं लोन लेने पर ब्याज देना पड़ता है. ऐसे में आपके लिए कुछ जरूरी बातों को जानना और समझना जरूरी है.

क्या करना चाहिए?
सबसे पहले ये तय करें कि आपको कितने पैसे चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए. अगर रकम छोटी है और थोड़े समय में वापस आने वाली है तो पूरी एफडी तोड़ना कहीं से भी समझदारी नहीं है. वहीं अगर ज्यादा पैसों की जरूरत है और जल्दी वापस करना मुश्किल है तो लोन की ईएमआई और एफडी के रिटर्न दोनों की तुलना कर सकते हैं.

एफडी तोड़ने पर क्या है नुकसान?
एफडी को मैच्योरिटी से पहले निकालने पर बैंक पेनल्टी काटता है. मतलब कि जितना ब्याज एफडी करते समय बताया गया था, समय से पहले पैसा निकालने पर उतना रिटर्न नहीं मिलता है. मान लीजिए आपने 3 साल के लिए एफडी कराई थी, लेकिन 1 साल में ही उसे तोड़ दिया तो बैंक आपके डिपॉजिट के नियमों के मुताबिक ब्याज काट सकता है.

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एफडी पर ले सकते हैं लोन?
अगर आपकी एफडी अच्छे ब्याज दर पर चल रही है और आप उसे तोड़ना नहीं चाहते तो एफडी के बदले लोन या ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन देखा जा सकता है. इसमें एफडी बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पर रहती है और आपको उसकी वैल्यू के एक हिस्से तक पैसा मिल सकता है. इसका फायदा यह है कि एफडी पूरी तरह टूटती नहीं है और उस पर ब्याज मिलता रह सकता है. हालांकि, आपको लिए गए लोन पर ब्याज तो देना होता है.

कैसे करें फैसला?
इसका कोई एक जवाब देना मुश्किल है. आपको एफडी से मिलने वाला ब्याज और लोन पर लगने वाला ब्याज दोनो को कंपेयल करना होगा. अगर एफडी पर आपको 7% के आसपास ब्याज मिल रहा है और एफडी के बदले मिलने वाले लोन की ब्याज कम है तो एफडी रखते हुए लोन लेना सही रहेगा, लेकिन अगर लोन का ब्याज दर काफी ज्यादा है और रकम छोटी है तो एफडी तोड़ना ज्यादा सही रहेगा. 

क्या पर्सनल लोन लेना चाहिए?
जरूरत पड़ने पर सीधे पर्सनल लोन लेना आसान है लेकिन इसका ब्याज दर एफडी लोन से भी ज्यादा होता है. इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्ज भी लगते हैं. इसलिए अगर आपके पास पहले से एफडी है तो एफडी तोड़ने और एफडी के बदले लोन लेने की ही सोचें. पर्सनल लोन के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 10 Aug 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Fixed Deposit Loan Utility News Finance Tips
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