अब हर घर बनेगा बिजली का पावरहाउस, 700 रुपये महीना देकर लगवाएं सोलर पैनल

PM Surya Ghar Yojana News: अक्सर बिजली की बढ़ती कीमतों के बीच हर महीने आने वाला भारी-भरकम बिजली बिल लोगों की जेब पर काफी असर डाल रहा है. ऐसे में अगर आप अपनी घर की छत पर रुफटॉप सोलर पैनल लगाते हैं तो इससे बिजली के खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

सरकार ने इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. तमिलनाडू में जुलाई 2026 तक करीब 316 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता तैयार हो चुकी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा परिवार इस सुविधा का फायदा था रहे हैं.

सोलर पैनल लगवाने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए आर्थिक मदद देती है.

1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर केंद्र से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.

2 किलोवाट तक के सिस्टम पर यह सहायता 60,000 रुपये तक की हो सकती है.

3 किलोवाट या उससे ज्यादा क्षमता वाले सिस्टम पर केंद्र की तरह से अधिकतम 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है

दोनों स्तरों की मदद को मिलाकर अब पात्र परिवारों को करीब 1 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी मिल सकती है.

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1 लाख रुपये की सब्सिडी से कितना कम होगा खर्च?

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में कुल 1.80 लाख रुपये खर्च होते हैं. ऐसे में अगर केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर आपको 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल जाती है, तो आपको अपनी जेब से सिर्फ 80,000 रुपये लगाने होंगे.

50 हजार रूपये की लोन पर कितनी बनेगी EMI?

अगर सब्सिडी मिलने के बाद आपको 50,000 रुपये की जरूरत पड़ती है और आप इसे लोन के जरिए पूरा करना चाहती हैं, तो इसके EMI लोन की ब्याज दर और अवधि पर निर्भर करेगी.

उदाहरण के तौर पर 9% सालाना ब्याज की दर मानें तो आपको 50,000 रुपये के लोन पर करीब 8 साल की अवधि में मासिक EMI करीब 700 रुपये के आसपास की ही हो सकती है.

कौन ले सकता है पीएम सूर्य घर योजना का फायदा?

आवेदक के नाम पर घर और बिजली कनेक्शन होना चाहिए.

घर की छत पर सरकार से मंजूर ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना होगा.

इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए.

पूरी तरह ऑफ-ग्रिड या बैटरी आधारित सिस्टम पर केंद्रीय सब्सिडी नहीं मिलता.

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