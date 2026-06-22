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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, आज से 3 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

Train Cancelled: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, आज से 3 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

Train Cancelled: आने वाले दिनों में आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. दक्षिण पूर्ण मध्य रेलवे ने बिलासपुर मंडल में चल रहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर काम के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jun 2026 09:58 AM (IST)
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  • रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति जांचने को कहा।

Train Cancelled: ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन सोचिए  अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन कैंसिल या उसका समय बदल जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको परेशानी जरूर होगी और वहीं अगर आपको स्टेशन पहुंचकर पता चलता है तो दिक्कत ज्यादा होगी.

ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर जानना आपके लिए जरूरी है. दक्षिण पूर्ण मध्य रेलवे ने बिलासपुर मंडल में चल रहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर काम के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ के समय और रूट में बदलाव किया है. यह काम 22 जून यानी आज से 5 जुलाई 2026 तक होगा. इसी के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. 

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कौन-कौन सी ट्रेन रद्द रहेगी?

  • 22 जून से 3 जुलाई तक 68737/68738 रायगढ़-बिलासपुर-रायगढ़ मेमू.
  • 21 जून से 2 जुलाई तक 68746/ रायपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर.
  • 22 जून से 3 जुलाई तक 68745 गेवरा-रोड-रायपुर मेमू पैसेंजर.
  • 21 जून से 2 जुलाई तक 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर.
  • 22 जून से 3 जुलाई तक 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर.
  • 22 जून से 3 जुलाई तक 68734/68733 बिलासपुर-गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर.
  • 22 जून से 3 जुलाई तक 68732/68731 बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर

यात्रियों के लिए खास व्यवस्था

ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को जरूर परेशानी होगी. उनकी परेशानी को कम करने के लिए रेलवे ने कुछ खास व्यवस्था की है. 

  • 18250/ 18249 और 18252/18251 कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस को भी 22 जून से 3 जुलाई तक कोरबा-बिलासपुर-कोरबा सेक्शन में पैसेंजर सेवा की तरह चलाया जाएगा.
  • वहीं ट्रेन नंबर 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को 22 जून यानी आज से 3 जुलाई तक कोरबा और बिलासपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन की तरह चलाया जाएगा.

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रेलवे की यात्रियों से अपील

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि ट्रेन के ताजा स्टेट्स के बारे में जानकारी ले लें, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद कोई दिक्कत न हो. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी ट्रे्न की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Jun 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation
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