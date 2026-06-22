Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति जांचने को कहा।

Train Cancelled: ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन सोचिए अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन कैंसिल या उसका समय बदल जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको परेशानी जरूर होगी और वहीं अगर आपको स्टेशन पहुंचकर पता चलता है तो दिक्कत ज्यादा होगी.

ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर जानना आपके लिए जरूरी है. दक्षिण पूर्ण मध्य रेलवे ने बिलासपुर मंडल में चल रहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर काम के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ के समय और रूट में बदलाव किया है. यह काम 22 जून यानी आज से 5 जुलाई 2026 तक होगा. इसी के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है.

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कौन-कौन सी ट्रेन रद्द रहेगी?

22 जून से 3 जुलाई तक 68737/68738 रायगढ़-बिलासपुर-रायगढ़ मेमू.

21 जून से 2 जुलाई तक 68746/ रायपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर.

22 जून से 3 जुलाई तक 68745 गेवरा-रोड-रायपुर मेमू पैसेंजर.

21 जून से 2 जुलाई तक 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर.

22 जून से 3 जुलाई तक 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर.

22 जून से 3 जुलाई तक 68734/68733 बिलासपुर-गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर.

22 जून से 3 जुलाई तक 68732/68731 बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर

यात्रियों के लिए खास व्यवस्था

ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को जरूर परेशानी होगी. उनकी परेशानी को कम करने के लिए रेलवे ने कुछ खास व्यवस्था की है.

18250/ 18249 और 18252/18251 कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस को भी 22 जून से 3 जुलाई तक कोरबा-बिलासपुर-कोरबा सेक्शन में पैसेंजर सेवा की तरह चलाया जाएगा.

वहीं ट्रेन नंबर 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को 22 जून यानी आज से 3 जुलाई तक कोरबा और बिलासपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन की तरह चलाया जाएगा.

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रेलवे की यात्रियों से अपील

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि ट्रेन के ताजा स्टेट्स के बारे में जानकारी ले लें, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद कोई दिक्कत न हो. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी ट्रे्न की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं.