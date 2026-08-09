ट्रेन का चार्ट जारी हो गया? फिर भी बुक कर सकते हैं कन्फर्म टिकट, जानें तरीका

IRCTC Charts Vacant Feature: अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट जारी होने के बाद टिकट बुक कराने का कोई मौका नहीं बचता. अगर आपको भी यही लगता है कि चार्ट के बाद टिकट मिलना नामुमकिन है, तो यह खबर आपके काम की है. भारतीय रेलवे की एक खास सुविधा के जरिए आप चार्ट बनने के बाद भी खाली सीटों पर कन्फर्म टिकट पा सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ती है या आखिरी समय में टिकट की जरूरत होती है.

भारतीय रेलवे और IRCTC का 'Charts Vacant' फीचर एक ऐसा खास फीचर है जो यात्रियों को ट्रेन में बची हुई खाली सीटों की जानकारी देता है. इस फीचर की मदद से आप घर बैठे यह पता लगा सकते हैं कि किस ट्रेन और किस कोच में कौन-सी सीटें मौजूद है. आइए जानते हैं इस फीचर के बारे में विस्तार से...

क्या है Charts Vacant फीचर?

ट्रेन का चार्ट बनने के बाद जो सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन बची हुई खाली सीटों की जानकारी Charts Vacant फीचर के जरिए दिखाई जाती है. IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाकर आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि किस ट्रेन और कोच में खाली सीट मौजूद है. ऐसे में अगर आपको कोई सीट खाली दिखती है तो आप उसी समय उस टिकट को तुरंत बुक कर सकते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको स्टेशन पर जाकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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कब तक कर सकते हैं टिकट बुकिंग?

रेलवे आमतौर पर ट्रेन रवाना होने से करीब 4 घंटे पहले अपना पहला चार्ट तैयार करता है. ऐसे में चार्ट बनने के तुरंत बाद बची हुई सीटों पर करंट बुकिंग शुरू की जा सकती है. कई मामलों में खाली सीटों पर ट्रेन छूटने से कुछ मिनट पहले तक सीट बुक की जा सकती है. आमतौर पर करंट बुकिंग में मिलने वाले टिकट सीधे कन्फर्म होते हैं.

करंट बुकिंग के क्या हैं फायदे?

करंट बुकिंग में किराया सामान्य टिकट के बराबर ही देना होता है.

इसमें तत्काल टिकट की तरह एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है.

कुछ ट्रेनों में रेलवे खास छूट भी दे सकता है.

कई बार खाली सीटों पर आसानी से कन्फर्म टिकट मिल जाता है.

अचानक यात्रा की प्लान करने वालों के लिए यह सुविधा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.

इसमें वेटिंग लिस्ट या RAC की परेशानी नहीं होती.

कैसे करें Charts Vacant फीचर का इस्तेमाल?

IRCTC की वेबसाइट या ऐप खोलें.

Train सेक्शन पर जाएं.

'Charts Vacant' ऑप्शन चुनें.

ट्रेन नंबर और यात्रा की तारीख दर्ज करें.

इसके बाद स्क्रीन पर खाली सीटों की पूरी जानकारी दिखाई देगी.

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