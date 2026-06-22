क्या आज फिर बढ़ गई एलपीजी सिलेंडर की कीमत? सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में हुआ इजाफा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं.

सऊदी अरामको ने अंतरराष्ट्रीय एलपीजी के अनुबंध मूल्य बढ़ाए हैं.

वैश्विक मूल्य वृद्धि से जुलाई में घरेलू कीमतें बढ़ सकती हैं.

LPG Rate Today on June 22: आज देश में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू और 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये और नोएडा में इसकी कीमत 939.50 रुपये है. वहीं, यहां कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3113.50 रुपये है.

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सऊदी अरामको ने बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने जून महीने के लिए एलपीजी के ऑफिशियल विक्रय मूल्य (OSP) यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 1% से 3% तक का इजाफा किया है. प्रोपेन की कीमत में प्रति मीट्रिक टन 10 डॉलर और ब्यूटेन की कीमत में 20 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई है.

इसी के साथ प्रोपेन की नई कीमत अब 760 डॉलर प्रति मीट्रिक टन और ब्यूटेन की कीमत 820 डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई है. अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर संशय और होर्मुज (Strait of Hormuz) के फिर से बंद होने की खबरों के बीच वैश्विक तेल और गैस बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है. यही वजह है कि वैश्विक बाजार में गैस की कीमतों को बढ़ावा मिल रहा है.

क्या होगा असर?

सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में हुई इस बढ़ोतरी का असर सरकारी खजाने से लेकर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा. अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम इसी ऊंचे स्तर पर बने रहे, तो हो सकता है कि 1 जुलाई को सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) की अगली समीक्षा बैठक में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिले.

बता दें कि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क रेट है, जिस पर सऊदी अरामको हर महीने दुनिया भर के देशों को एलपीजी बेचती है. चूंकि सऊदी अरब दुनिया में एलपीजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इसलिए इसके द्वारा तय की गई कीमत को दुनिया का एलपीजी का आधिकारिक रेट मान लिया जाता है.

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