सर्दियों में नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों को अक्सर कोहरे को लेकर डर बना रहता है. इसके अलावा कई इलाकों में ब्लाइंड मोड़ भी होते हैं, जिसकी वजह से हादसों का डर बना रहता है. ऐसे लोगों का सफर आसान बनाने के मकसद से एनएचएआई ने नया फीचर लाने की तैयारी कर ली है, जिससे वाहन चालकों को एक किमी पहले ही कोहरा या ब्लाइंड मोड़ आदि की जानकारी मिल जाएगी. शुरुआत में यह सहूलियत इस सिम को इस्तेमाल करने वालों को मिलेगी, लेकिन जल्द ही यह फीचर सभी मोबाइल नेटवर्क पर मिलेगा.

किन हाइवे पर चलेगा यह फीचर?

एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक, इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत देश के चार-पांच हाईवे पर की जाएगी. इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा के कुछ हाईवे शामिल हैं. इस फीचर का फायदा कार, बस, ट्रक या बाकी सभी वाहनों को चलाने वालों को मिलेगा.

कब से लागू होगी यह सर्विस?

अब सवाल उठता है कि हाईवे पर जाने वालों के लिए यह सर्विस कब शुरू होगी? एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक, यह पायलट प्रोजेक्ट एक महीने के अंदर शुरू होने की उम्मीद है. इसके लिए सोमवार (2 दिसंबर) को एनएचएआई ने रिलायंस जियो से टाईअप किया है, जिसके तहत 4जी और 5जी नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले स्मार्टफोन यूजर्स को हाईवे पर सफर करते वक्त एसएमएस और व्हाट्सऐप मैसेज आएंगे.

वाहन चालकों को कैसे मिलेगा अपडेट?

माना जा रहा है कि शुरुआत में वाहन चालकों को एसएमएस ही मिलेंगे. इसके बाद व्हाट्सऐप मैसेज मिलने शुरू होंगे. हालांकि, आने वाले वक्त में वाहन चालकों को वॉइस मैसेज मिलने लगेंगे, जिससे वाहन चलाने वालों को बार-बार फोन नहीं देखना पड़ेगा.

इस फीचर से क्या होगा फायदा?

इस फीचर से वाहन चालकों को काफी फायदा होगा. उन्हें एक-दो किलोमीटर पहले ही अंधे मोड़ या घने कोहरे के बारे में जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा जिन इलाकों में नील गाय, हाथी या अन्य जानवरों का खतरा रहता है, वहां भी एनएचएआई से अलर्ट मिलेंगे.

