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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSIP करते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान! वरना नुकसान देख पकड़ लेंगे अपना सिर

SIP करते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान! वरना नुकसान देख पकड़ लेंगे अपना सिर

Investment Mistake: SIP में किस्त फेल होने पर निवेशकों को भारी जुर्माना और 18% GST देना पड़ सकता है. बार-बार गलती से रिटर्न पर भी निगेटिव असर पड़ता है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 15 Apr 2026 01:03 PM (IST)
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  • एसआईपी किस्त फेल होने पर बैंक ₹250-750 जुर्माना और GST वसूलते हैं।
  • हर फेल हुए एसआईपी ट्रांजेक्शन पर अलग-अलग पेनल्टी लगाई जाती है।
  • बार-बार किस्त फेल होने से एसआईपी रिटर्न पर नकारात्मक असर पड़ता है।
  • बैंक खाते में पर्याप्त राशि रखकर एसआईपी प्रक्रिया सुचारू रखें।

SIP Mistake: लोगों के बीच बढ़ती जानकारी और आसान होती टेक्नोलॉजी की पहुंच से आज निवेशक अलग-अलग निवेश विकल्पों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) निवेश उनमें से एक है. अगर आप भी एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपको एक ऐसी गलती से बचना चाहिए, जो आपको तगड़ा नुकसान पहुंचा सकती है.

एसआईपी के तहत कई तरह के चार्ज लिए जाते हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए. इनमें से एक हैं एसआईपी किस्त फेल होने पर लगने वाला चार्ज. आइए जानते हैं, यह छोटी सी गलती कैसे आपके वेल्थ को प्रभावित कर सकती है?

SIP किस्त फेल होने का असर

अगर एसआईपी की किस्त समय पर बैंक से कट नहीं पाती है, तो निवेशकों को सीधा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता हैं. खासकर NACH (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस) के जरिए चलने वाली SIP में अगर अकाउंट में बैलेंस कम हो और ऑटो डेबिट फेल हो जाए, तो बैंक की तरफ से जुर्माना वसूला जाता हैं.

बैंक आमतौर पर हर फेल ट्रांजैक्शन पर 250 से 750 रुपये तक का जुर्माना वसूलती है. साथ ही इस पर 18 प्रतिशत GST भी जोड़ा जाता है. बार-बार ऐसा होने पर निवेशकों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है और लंबी अवधि में रिटर्न पर भी असर पड़ता है.

इन छोटी गलतियों से बचें

कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि SIP में लगने वाले चार्ज प्रति लेनदेन के हिसाब से लगते हैं, न कि एक बार में. ऐसे में अगर एक ही तारीख पर कई SIP की किस्त फेल हो जाए, तो हर ट्रांजैक्शन पर अलग-अलग पेनल्टी लगती है. जिससे आप पर लगने वाला चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है. साथ ही बार-बार ऐसा होने पर आगे चलकर SIP की प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है. 

ऐसे काम करता है सिस्टम

भारत में SIP की प्रक्रिया आमतौर पर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के NACH सिस्टम से चलाई जाती है. इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को पहले से तय तारीखों पर निवेशक के बैंक खाते से सीधे एसआईपी की किस्त डेबित करने की अनुमति दी जाती है. अगर बैंक में पर्याप्त पैसा न हो तो बैंक इसपर जुर्माना वसूलता है. इसलिए निवेशकों को सलाह दी जाती हैं कि, वे तय समय से पहले ही अपने बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे रखें.

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
SIP Mutual Fund Utility News SIP Charges
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