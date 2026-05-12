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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली: ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब बिना OTP वेरिफिकेशन के नहीं कटेगा आपका चालान

दिल्ली: ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब बिना OTP वेरिफिकेशन के नहीं कटेगा आपका चालान

Traffic Police OTP Challan: दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने नया और बड़ा बदलाव किया है. अब ओटीपी वैरिफिकेशन के बिना चालान नहीं कटेगा. समझें पूरी खबर.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 12 May 2026 10:26 AM (IST)
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Delhi Traffic Police OTP News: अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब आपके मोबाइल पर आने वाला एक छोटा सा ओटीपी यानी वन-टाइम पासवर्ड आपकी जेब और आपके रिकॉर्ड, दोनों को सुरक्षित रखेगा. अब दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर चालान तभी इशू होगा, जब आप अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को पुलिस अधिकारी को वेरीफाई कराएंगे. 

दरअसल राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस जब किसी का चालान काटती है तो कई बार मोबाइल नंबर गलत दर्ज हो जाता है या फिर किसी और के पास चालान का मैसेज पहुंच जाता है. इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब ओटीपी वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है.

अब नियम यह है कि अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं, ओवरस्पीडिंग करते हैं या किसी भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो मौके पर मौजूद ट्रैफिक अधिकारी आपका नंबर सिस्टम में डालेगा. तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. जब आप वह ओटीपी अधिकारी को बताएंगे और सिस्टम उसे स्वीकार कर लेगा, तभी आपका चालान जनरेट होगा.

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इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 

आंकड़ों की मानें तो दिल्ली पुलिस रोजाना लगभग 20 हजार चालान काटती है. इनमें से कई चालान ऐसे होते हैं जो गलत नंबर दर्ज होने की वजह से उन लोगों तक पहुंच जाते हैं, जिन्होंने कोई गलती की ही नहीं. फर्जी नंबरों और सिस्टम की खामियों के कारण होने वाली इन शिकायतों ने पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दी थी.

इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब चालान सिर्फ और सिर्फ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा. इसके अलावा जो नंबर आप मौके पर वेरीफाई करेंगे, उसे सीधे 'वाहन' पोर्टल पर अपडेट भी किया जाएगा. यानी अगर आपके वाहन रिकॉर्ड में पुराना नंबर है तो वह भी इस प्रक्रिया के जरिए अपडेट हो जाएगा, जिससे भविष्य में आपको सभी जरूरी नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सकें.

आपके पास फोन न हो या फोन बंद हो तो? 

पुलिस के मुताबिक, इस सिस्टम का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है. अगर किसी वजह से ओटीवी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो चालान की प्रक्रिया रुक सकती है, जिससे गलत चालान जारी होने की संभावना खत्म हो जाएगी. दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को और ज्यादा स्मूथ और निष्पक्ष बनाने के लिए यह एक बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है.

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Published at : 12 May 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
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