अपनी छोटी बचत से बनाएं बड़ा फंड, पोस्ट ऑफिस RD पर मिल रहा तगड़ा ब्याज, बस ₹100 से करें शुरुआत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पोस्ट ऑफिस आरडी 6.70% ब्याज दर देता है।

हर महीने 100 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत।

12 महीने बाद आरडी पर लोन सुविधा मिलती है।

यह सुरक्षित निवेश विकल्प है, बड़ी राशि बनती है।

RD Scheme: निवेशक अक्सर ऐसे निवेश विकल्पों की तलाश में रहते हैं, जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और समय के साथ बेहतर रिटर्न भी मिले. पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट या RD स्कीम इसमें आपकी सहायता कर सकता है.

इस वक्त आरडी पर 6.70 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिल रहा है. अगर आप बेहतर रिटर्न के साथ सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए रिकरिंग डिपॉजिट एक ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं, कैसे छोटी शुरुआत से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं?

क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट?

रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस की एक निवेश स्कीम है. जहां आप हर महीने अपनी बचत का एक निश्चित अमाउंट जमा करते हैं. 5 साल के बाद आपकी जमा राशि मैच्योर होती है. इस वक्त आरडी पर 6.70 फीसदी का वार्षिक रिटर्न मिल रहा है.

आरडी की सबसे खास बात यह है कि, आप हर महीने 100 रुपये से भी इसकी शुरुआत कर सकते है. आरडी के आधार पर आप लोन भी ले सकते हैं. इसके लिए आपको आरडी तोड़ने की जरूरत नहीं होती है. साथ ही इसमें लगने वाला ब्याज पर्सनल लोन की तुलना में कम होता है.

RD पर लोन की सुविधा कैसे मिलती है?

पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली RD स्कीम में अगर आप लगातार 12 महीने तक नियमित किस्त जमा करते हैं, तो आपको लोन लेने की सुविधा मिल जाती है. यानी कम से कम एक साल तक निवेश जारी रखना जरूरी होता है. इसके बाद आप अपने RD अकाउंट में जमा कुल रकम का करीब 50 प्रतिशत तक लोन ले सकते हैं.

RD के फायदे

पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम पूरी तरह सुरक्षित है. यानी कि इसमें पैसे डूबने का डर नहीं होता है. साथ ही आप इसमें 100 रुपये की छोटी सी मासिक राशि से शुरूआत कर सकते हैं. ऐसे में जिनके पास फंड की दिक्कत है, वे भी इसमें निवेश कर सकते हैं. आरडी में आकर्षक ब्याज दरों के साथ लोन की सुविधा भी इसे खास बनाती है.

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