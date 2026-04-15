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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअपनी छोटी बचत से बनाएं बड़ा फंड, पोस्ट ऑफिस RD पर मिल रहा तगड़ा ब्याज, बस ₹100 से करें शुरुआत

अपनी छोटी बचत से बनाएं बड़ा फंड, पोस्ट ऑफिस RD पर मिल रहा तगड़ा ब्याज, बस ₹100 से करें शुरुआत

Investment Tips: पोस्ट ऑफिस RD स्कीम एक सुरक्षित निवेश विकल्प है. इसमें 6.70% ब्याज मिलता है. अगर आप छोटे निवेश से शुरुआत करना चाहते हैं तो, आरडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 15 Apr 2026 11:51 AM (IST)
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  • पोस्ट ऑफिस आरडी 6.70% ब्याज दर देता है।
  • हर महीने 100 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत।
  • 12 महीने बाद आरडी पर लोन सुविधा मिलती है।
  • यह सुरक्षित निवेश विकल्प है, बड़ी राशि बनती है।

RD Scheme: निवेशक अक्सर ऐसे निवेश विकल्पों की तलाश में रहते हैं, जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और समय के साथ बेहतर रिटर्न भी मिले. पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट या RD स्कीम इसमें आपकी सहायता कर सकता है. 

इस वक्त आरडी पर 6.70 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिल रहा है. अगर आप बेहतर रिटर्न के साथ सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए रिकरिंग डिपॉजिट एक ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं, कैसे छोटी शुरुआत से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं?

क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट?

रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस की एक निवेश स्कीम है. जहां आप हर महीने अपनी बचत का एक निश्चित अमाउंट जमा करते हैं. 5 साल के बाद आपकी जमा राशि मैच्योर होती है. इस वक्त आरडी पर 6.70 फीसदी का वार्षिक रिटर्न मिल रहा है. 

आरडी की सबसे खास बात यह है कि, आप हर महीने 100 रुपये से भी इसकी शुरुआत कर सकते है. आरडी के आधार पर आप लोन भी ले सकते हैं. इसके लिए आपको आरडी तोड़ने की जरूरत नहीं होती है. साथ ही इसमें लगने वाला ब्याज पर्सनल लोन की तुलना में कम होता है. 

RD पर लोन की सुविधा कैसे मिलती है?

पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली RD स्कीम में अगर आप लगातार 12 महीने तक नियमित किस्त जमा करते हैं, तो आपको लोन लेने की सुविधा मिल जाती है. यानी कम से कम एक साल तक निवेश जारी रखना जरूरी होता है. इसके बाद आप अपने RD अकाउंट में जमा कुल रकम का करीब 50 प्रतिशत तक लोन ले सकते हैं.

RD के फायदे

पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम पूरी तरह सुरक्षित है. यानी कि इसमें पैसे डूबने का डर नहीं होता है. साथ ही आप इसमें 100 रुपये की छोटी सी मासिक राशि से शुरूआत कर सकते हैं. ऐसे में जिनके पास फंड की दिक्कत है, वे भी इसमें निवेश कर सकते हैं. आरडी में आकर्षक ब्याज दरों के साथ लोन की सुविधा भी इसे खास बनाती है. 

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 11:51 AM (IST)
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Investment Tips Post Office RD Savings Scheme Utility News
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