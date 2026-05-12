बैंक में साइन नहीं हुए मैच तो खाता तो नहीं हो जाएगा बंद? जानें ऐसी स्थिति से कैसे निपटें

Bank Account Tips: सालों पहले बैंक खाता खुलवाया था, अब याद नहीं आ रहा कि सिग्नेचर कैसे किए थे? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ये बैंक ग्राहकों की बिलकुल आम लेकिन एक गंभीर समस्या है. क्योंकि कई बार केवल मात्रा, बिंदी या लाइन के ही ऊपर- नीचे हो जाने पर बैंक में साइन मैच नहीं करते हैं. ऐसे में ग्राहकों को डर लगता है कि कहीं उनका खाता तो बंद नहीं हो जाएगा? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आइये बताते हैं बैंक के नियम क्या कहते हैं.

किन- किन दिक्कतों का करना पड़ता है सामना?

खासतौर से इस समस्या से बुजुर्गों को गुजरना पड़ता है. बैंक रिकॉर्ड में दर्ज सिग्नेचर और अभी के सिग्नेचर का मेल न होना, बहुत बड़ी समस्या बन जाता है. इस वजह से कई बार चेक क्लियरेंस, कैश विड्रॉ और भी कई सारी बैंक से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में ग्राहकों के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है. लेकिन आपको बिलकुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे निपटने का भी तरीका होता है.

क्या कहते हैं बैंक अधिकारी?

इस मामले पर बैंक अधिकारियों के मुताबिक, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है. सिग्नेचर मिसमैच होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. समय के साथ लिखावट बदल जाती है या लिखने की शैली में बदलाव हो जाता है, जिससे ऐसा हो सकता है और ये बहुत आम बात है. ऐसी स्थिति में ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि बैंक ऐसे मामलों में सीधेतौर पर खाता बंद नहीं करता है. इसके लिए आपको गाइड किया जात है कि आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं.

क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में?

यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. बल्कि यहां हम आपको बताते हैं कि आप ऐसी स्थिति से कैसे निपट सकते हैं.

सबसे पहले अपने बैंक की शाखा में जाकर अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासबुक दिखाएं.

इससे बैंक कर्मचारी आपकी (ग्राहक की) पहचान को सत्यापित कर पाएंगे.

इसके बाद 'सिग्नेचर अपडेट' या 'केवाईसी अपडेट' की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कई बैंकों में इसके लिए एक निर्धारित फॉर्म भी भरना होता है, जिसमें नए सिग्नेचर दर्ज किए जाते हैं.

इस आसान तरीके से आप अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं. अगर अगली बार बैंक के किसी काम के दौरान सिग्नेचर भूल जाएं तो परेशान होने की जगह बैंक में संपर्क कर सकते हैं.