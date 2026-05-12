Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन होटल बुकिंग में भारी डिस्काउंट के लालच से बचें।

फर्जी वेबसाइटें असली जैसी दिखकर स्कैम का शिकार बनाती हैं।

हमेशा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म और होटल की आधिकारिक वेबसाइट इस्तेमाल करें।

स्कैम होने पर तुरंत 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं।

Online Hotel Booking Scam: आजकल लगभग हर चीज आसानी से मिनटों में ही ऑनलाइन बुक हो जाती है. चाहे खाना हो, टिकट हो या फिर जरूरत का सामान हो. यानी हर चीज अब हम घर बैठे ही बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग भले ही हमारा समय बचाती है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन स्कैम का खतरा भी तेजी से बढ़ा है. आज के समय में ऑनलाइन स्कैम इतना बढ़ गया है कि हमारा एक गलत क्लिक करना हमें भारी पड़ सकता है.

अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपने काफी बार देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन होटल बुकिंग करते है. उस समय काफी भारी डिस्काउंट जितने आकर्षक लगते हैं, लेकिन वह उतने ही जोखिम भरे भी होते हैं. स्कैमर अक्सर फर्जी वेबसाइटों और बहुत अच्छे ऑफर दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं. इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए सस्ते ऑफर्स के चक्कर में जल्दबाजी न करें.

Online hotel booking में सबसे बड़ा खतरा अब fake websites बन चुकी हैं, जो बिल्कुल real platforms जैसी दिखती हैं और यहीं users गलती कर बैठते हैं



Fraudsters जानबूझकर भारी discounts और “limited offer” जैसे triggers का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप बिना verify किए जल्दी decision लें



कई… pic.twitter.com/o39PxAuOMv — CyberDost I4C (@Cyberdost) May 1, 2026

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कैसे होता है ऑनलाइन होटल बुकिंग स्कैम?

ऑनलाइन होटल बुकिंग में सबसे बड़ा खतरा फर्जी वेबसाइटों से हैं, जो दिखने में तो बिल्कुल असली प्लेटफॉर्म जैसी दिखती हैं. जिसके चलते लोग इन्हें पहचान नहीं पाते और उनसे गलती हो जाती है. स्कैमर्स ज्यादातर भारी डिस्काउंट और लिमिटेड ऑफर जैसे लालच का उपयोग करते हैं, ताकि लोग ज्यादा जांच किए बिने जल्दी पेमेंट कर दें. ध्यान रखें कई बार ये लिंक गूगल के स्पॉन्सर्ड एड्स के जरिए भी दिखाए जाते हैं. लोगों को असली स्कैम तब पता चलता है जब पेमेंट हो जाता है और उन्हें होटल बुकिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता.

जाने कैसे रहें सुरक्षित?

आप हमेशा ट्रस्टेड और फेमस बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें.

किसी भी तरह के स्पॉन्सर्ड या फिर अनजान लिंक पर भरोसा न करें.

इसके साथ ही होटल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर जरूर क्रॉस चेक करें.

अगर आपको बहुत ज्यादा सस्ता ऑफर दिख रहा है तो उस पर बहुत जल्दी विश्वास न करें.

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अगर साइबर स्कैम हो जाए तो क्या करें?