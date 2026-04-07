SIP Investment: ऐसे बनाएं 3 करोड़ रुपए का फंड, क्या है अमीर बनने का 10-12-30 फॉर्मूला?

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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSteps to Becoming a Millionaire: ऐसे बनाएं 3 करोड़ रुपए का फंड, क्या है अमीर बनने का 10-12-30 फॉर्मूला?

Steps to Becoming a Millionaire: ऐसे बनाएं 3 करोड़ रुपए का फंड, क्या है अमीर बनने का 10-12-30 फॉर्मूला?

SIP Wealth Creation: छोटी-छोटी बचत से बड़ा फंड बनाने के लिए 10x12x30 SIP फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है. लंबे समय में निवेश को मजबूत बनाने का यह एक आसान तरीका है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 07 Apr 2026 06:48 PM (IST)
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SIP Investment: आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य हर किसी की चाहत होती है, खासकर रिटायरमेंट के समय. इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास शुरुआत में बड़ी पूंजी हो, बल्कि नियमित और समझदारी से किया गया निवेश आपके इस सपने को हकीकत में बदल सकता है. म्यूचुअल फंड और SIP जैसे विकल्पों ने इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है.

‘10x12x30’ का फॉर्मूला आपकी इसमें सहायता कर सकता है. यह फॉर्मूला निवेश को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर है. इसका उपयोग करके आप लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं. आइए जानते हैं, आखिर यह फॉर्मूला काम कैसे करता है?

क्या है 10x12x30 फॉर्मूला?

इस फॉर्मूले को तीन मुख्य बातों में समझा जा सकता है. हर महीने बचत करना, संभावित रिटर्न और निवेश की टाइमिंग. इसमें आपको अपनी आय से हर महीने लगभग 10,000 रुपये एसआईपी में निवेश करना होता है.  

इसमें औसतन करीब 12 फीसदी सालाना रिटर्न की उम्मीद की जाती है. सबसे जरूरी बात यह है कि इस निवेश को लंबे समय यानी करीब 30 साल तक जारी रखना होता है. अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो, आपको एक बड़ा फंड बनाने में दिक्कत नहीं होगी. 

कैलकुलेशन का गणित

इस फॉर्मूले को अपनाने से हर महीने 10,000 की SIP और करीब 12 प्रतिशत के सालाना रिटर्न के अनुमान के साथ 30 साल में कुल निवेश राशि 36 लाख रुपये होती है. समय के साथ कंपाउंडिंग का असर जुड़ने पर यह रकम कई गुना बढ़ सकती है. ऐसे में अनुमानित रिटर्न करीब 2.72 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. अगर मार्केट में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं हो तो कुल फंड लगभग 3.08 करोड़ रुपये के आसपास बन सकता है. जो नियमित और लंबे समय के निवेश की ताकत को दिखाता है.

कंपाउंडिंग से कैसे बढ़ता है निवेश?

निवेश को तेजी से बढ़ाने में कंपाउंडिंग की अहम भूमिका होती है. जिसमें समय के साथ आपका पैसा खुद ही रफ्तार पकड़ने लगता है. इसका मतलब यह है कि जो कमाई आपको निवेश से मिलती है, वह आपके मूल पैसे में जुड़ जाती है.

फिर आगे चलकर उसी बढ़ी हुई रकम पर दोबारा रिटर्न मिलता है. जिससे धीरे-धीरे एक बड़ा फंड तैयार होता है.

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Financial Planning SIP Investment Utility News
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