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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChardham Yatra News: केदारनाथ जाने वालों के लिए बड़ी खबर, दर्शन फ्री, लेकिन यात्रा का खर्च बढ़ा, देखें नई रेट लिस्ट

Chardham Yatra News: केदारनाथ जाने वालों के लिए बड़ी खबर, दर्शन फ्री, लेकिन यात्रा का खर्च बढ़ा, देखें नई रेट लिस्ट

Chardham Yatra: चारधाम यात्रा 2026 को लेकर इस बार श्रद्धालुओं को अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि हेलिकॉप्टर सेवाओं और पूजा-अर्चना के शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 07 Apr 2026 06:26 PM (IST)
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उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का सीजन दस्तक देने वाला है और केदारनाथ धाम की यात्रा 2026 को लेकर भी इस बार श्रद्धालुओं को अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि हेलिकॉप्टर सेवाओं के किराए में बदलाव किया गया है और पूजा-अर्चना के शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई है. हालांकि राहत की बात यह है कि सामान्य दर्शन पहले की तरह पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे. इस बार हेली सेवाओं में नई टेंडर प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके तहत कुल 8 हेलिकॉप्टर ऑपरेटर कंपनियां सेवाएं देंगी. रूट के हिसाब से गुप्तकाशी से 2, फाटा से 4 और सिरसी से 2 ऑपरेटर उड़ानें संचालित करेंगे, जबकि सभी हेलीपैड से केदारनाथ के लिए सेवाएं जारी रहेंगी.

नई दरों में गुप्तकाशी से इतना रहेगा एकतरफा किराया

नई दरों के अनुसार एकतरफा किराया गुप्तकाशी से ₹6,077, फाटा से ₹4,840 और सिरसी से ₹3,043 तय किया गया है, जिसमें GST और बुकिंग शुल्क अलग से जोड़ा जाएगा, जिससे कुल खर्च और बढ़ जाएगा. पिछले साल की तुलना में दरें एकतरफा घोषित होने के कारण सीधी तुलना मुश्किल है, लेकिन फाटा रूट पर बढ़ोतरी ज्यादा महसूस की जा रही है, जबकि सिरसी रूट से जाने वालों को कुछ राहत मिली है.

वहीं बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ दोनों ही धामों में पूजा-अर्चना के शुल्क में भी इजाफा किया गया है. बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने नई दरें लागू करते हुए केदारनाथ में दिनभर की पूजा का शुल्क ₹28,600 से बढ़ाकर ₹51,000 कर दिया है, जो लगभग 78% की वृद्धि है. इसके अलावा महाभिषेक ₹11,500, रुद्राभिषेक ₹7,500, लघु रुद्राभिषेक ₹7,100, अखंड ज्योति (दैनिक) ₹5,100 और वार्षिक ₹35,000, शिव सहस्रनाम ₹2,500, कपूर आरती ₹2,400 और बाल भोग ₹1,500 कर दिया गया है.

बद्रीनाथ धाम में भी बढ़ाए गए पूजा शुल्क

इसी तरह बद्रीनाथ धाम में भी पूजा शुल्क बढ़ाए गए हैं, जहां श्रीमद्भागवत कथा का शुल्क ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है, जबकि महाभोग ₹45,000, बाल भोग ₹10,000, स्वर्ण आरती ₹6,100, महाभिषेक ₹5,500, अभिषेक ₹5,300, चांदी आरती ₹5,100, अखंड ज्योति (दैनिक) ₹2,100, वार्षिक ₹6,000, वेद व गीता पाठ ₹3,100, खीर भोग ₹2,100 और कपूर आरती ₹3,000 कर दी गई है.

ऐसे में जो श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपना बजट पहले से तैयार करते समय इन नई दरों को ध्यान में रखना होगा. हेलिकॉप्टर बुकिंग के साथ GST और अन्य चार्ज भी जोड़ने होंगे और अगर विशेष पूजा कराने की योजना है तो उसके अनुसार खर्च का आकलन करना जरूरी होगा. हालांकि आम श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि बाबा केदार के सामान्य दर्शन अब भी पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 06:26 PM (IST)
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Chardham Yatra UTTARAKHAND NEWS
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