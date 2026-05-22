हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकब्र साफ कर लाखों रुपए कमा रही 17 साल की ये लड़की, अनोखे बिजनेस के लिए छोड़ दी पढ़ाई

कब्र साफ कर लाखों रुपए कमा रही 17 साल की ये लड़की, अनोखे बिजनेस के लिए छोड़ दी पढ़ाई

Unique Business Idea: आज के समय में जहां युवा अपनी पढ़ाई के लिए छोटे काम ढूंढते हैं, वहीं एक 17 साल की लड़की ने ऐसा अनोखा बिजनेस शुरू किया जिसने सबको हैरान कर दिया. जानिए क्या है यह बिजनेस?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 22 May 2026 11:16 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • घर बैठे लोगों के लिए बनी मददगार, मिलती है कब्रों की देखभाल।

Unique Business Idea: आज के टाइम में नौकरी मिलना काफी मुश्किल हो गया है, जिसके चलते युवा अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए पार्ट-टाइम नौकरी या छोटे काम ढूंढते हैं, वहीं एक 17 साल की लड़की ने एक ऐसा अनोखा रास्ता चुना है, जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा. लड़की ने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई के खर्च के लिए एक अनोखा और अलग तरह का बिजनेस शुरू किया है.

साउथ अफ्रीका की सुलांद्री कोत्ज़े की कहानी

हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के फ्री स्टेट की रहने वाली सुलांद्री कोत्जे की, जिसने यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए कब्रिस्तान में पुरानी और लावारिस कब्रों की सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया. चौंकाने वाली बात तो यह है कि धीरे-धीरे यह काम उसका फुल-टाइम बिजनेस बन गया.

सुलांद्री प्रोफेशनल नर्स बनना चाहती हैं. करीब दो साल पहले उसने देखा कि कई कब्रिस्तान खराब हालत में हैं, जहां घास और गंदगी के चलते कब्रों पर लिखे नाम भी दिखाई नहीं देते थे. सुलांद्री को लगा कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनकी कब्रों को सम्मान और देखभाल मिलना चाहिए.

15 जून से पहले न भरें इनकम टैक्स रिटर्न, जानें क्यों बढ़ सकती हैं आपकी मुश्किलें

कैसे शुरू हुआ बिजनेस?

बता दें कि इस विचार के बाद सुलांद्री के माता-पिता डिर्क और एंड्री ने फेसबुक पर इस सर्विस का प्रचार किया. सबसे खास बात तो यह है कि केवल एक महीने के अंदर ही उन्हें कब्रों की सफाई के 5 बड़े ऑर्डर मिल गए. अगर आज की बात करें तो सुलांद्री करीब 75 कब्रों की देखरेख करती है, जिनकी महीने में दो बार सफाई की जाती है.

पूरा परिवार करता है मदद

ये काम सिर्फ सुलांद्री ही नहीं करती हैं, बल्कि इस काम में उनका पूरी परिवार शामिल है. सुलांद्री के पिता डिर्क इस बिजनेस के मैनेजर हैं और सारा सामान वहीं लाते हैं. साथ ही मां एंड्री अकाउंट्स और बिल को संभालती हैं. सिर्फ यहीं नहीं, बल्कि दादी ग्लौडी और बॉयफ्रेंड पीटर प्रिंसलू भी वीकेंड पर उनकी मदद करते हैं. मतलब साफ है कि इस काम में सुलांद्री की मदद पूरा परिवार करता है.

आखिर कैसे काम करता है यह बिजनेस?

बात करें बिजनेस की तो कब्र की सफाई की फीस उसके आकार और हालत के हिसाब से तय की जाती है. काफी बार कई ग्राहक कब्र पर नया सीमेंट या फिर कंकड़ भी लगवाते हैं.  ये काम सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए मददगार साबित हुआ है, जो दूर रहते हैं और अपने परिजनों के कब्र की सही से देखरेख नहीं कर पात हैं.

घर खरीदने से पहले समझ लें बिल्डर्स का ये खेल, नहीं तो डूब जाएगी सालों की गाढ़ी कमाई

सुलांद्री हर सफाई के बाद कब्रों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर अपने ग्राहकों को भेजती है, जिसे देखकर ग्राहकों को काफी अच्छा महसूस होता है.  काफी बार तो कब्र ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई ग्राहक पुरानी यादों के आधार पर जानकारी देते हैं. 

परिवार को मिला अपना इतिहास

इस काम के दौरान एक दिलचस्प घटना भी हुई. सुलांद्री की मां एंड्री को एक कब्र मिली जिस पर उनके परदादा का नाम था. जब जांच की गई तो पता चला कि यह कब्र 1889 में जन्मे और 1971 में निधन हुए उनके परदादा की थी, जिनका नाम एंड्रीज डी नेकर था. अब परिवार इस कब्र की भी देखरेख करता है.

Published at : 22 May 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Utility News Unique Business Grave Cleaning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
कब्र साफ कर लाखों रुपए कमा रही 17 साल की ये लड़की, अनोखे बिजनेस के लिए छोड़ दी पढ़ाई
कब्र साफ कर लाखों रुपए कमा रही 17 साल की ये लड़की, अनोखे बिजनेस के लिए छोड़ दी पढ़ाई
यूटिलिटी
Cyber Scam: 25000 की लालच में कहीं हो न जाए लाखों का घाटा, एक गलती और खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
Cyber Scam: 25000 की लालच में कहीं हो न जाए लाखों का घाटा, एक गलती और खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
यूटिलिटी
ITR Filing 2026: 15 जून से पहले न भरें इनकम टैक्स रिटर्न, जानें क्यों बढ़ सकती हैं आपकी मुश्किलें
ITR Filing 2026: 15 जून से पहले न भरें इनकम टैक्स रिटर्न, जानें क्यों बढ़ सकती हैं आपकी मुश्किलें
यूटिलिटी
Property News: घर खरीदने से पहले समझ लें बिल्डर्स का ये खेल, नहीं तो डूब जाएगी सालों की गाढ़ी कमाई
Property News: घर खरीदने से पहले समझ लें बिल्डर्स का ये खेल, नहीं तो डूब जाएगी सालों की गाढ़ी कमाई
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
बिहार
नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'
नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'
इंडिया
बांग्लादेश जा रहे PM मोदी के 'दूत', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की मीटिंग, जानें क्या है इंडिया का प्लान
बांग्लादेश जा रहे PM मोदी के 'दूत', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की मीटिंग, जानें क्या है इंडिया का प्लान
स्पोर्ट्स
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
मूवी रिव्यू
Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस
चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस
मध्य प्रदेश
जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज
जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
टेक्नोलॉजी
Tips for AC Buying: बाजार में बिक रहे कितने तरह के AC, कैसे समझें आपके लिए कौन-सा परफेक्ट?
बाजार में बिक रहे कितने तरह के AC, कैसे समझें आपके लिए कौन-सा परफेक्ट?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget