Digital Fraud and Safety Tips: आप में से कई लोगों के पास कुछ इस तरह के मैसेज तो आते ही होंगे, जिसमें लिखा होता है कि घर बैठे हर महीने के आसानी से 25 हजार रुपये कमाएं. यह साइबर अपराधियों द्वारा बुना गया एक तरह का जाल होता है, जो मासूम लोगों को अपने शिकंजे में लेकर उनके बैंक अकाउंट को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से खाली कर देते हैं. अगर आपके पास भी इस तरह के मैसेज आते हैं तो अब आपको सावधान होने की काफी ज्यादा जरूरत है.

क्या होते हैं म्यूल अकाउंट?

आपमें से बेहद ही कम लोगों को म्यूल अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल होगी. दरअसल,यह म्यूल अकाउंट वे बैंक खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी अवैध रूप से कमाने के लिए दूसरी जगह पैसों को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. इतना ही नहीं, किसी को शक न हो ज्यादातर साइबर अपराधी पैसों को छुपाने के लिए इन अकाउंट्स का ही इस्तेमाल करते हैं. साइबर ठगों की ऐसी हरकत के बाद से इन्हें पकड़ना बेहद ही मुश्किल हो जाता है.

LPG गैस: OTP-DAC का नया खेल, कनेक्शन कटने के डर में न फंसे, जालसाज ऐसे लगा रहे हैं चूना

ठग वारदात को कैसे देते हैं अंजाम?

ज्यादातर साइबर अपराध वारदात को अंजाम देने के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर घर बैठें पैसे कमाने की योजना का बढ़-चढ़कर विज्ञापन देना शुरू कर देते हैं, जिससे पढ़कर लोग बिना सोचे-समझे आकर्षित हो जाते हैं. ज्यादा कमाई के चक्कर में लोग संवेदनशील बैंकिंग जानकारी तक देते हैं जिसके बाद साइबर अपराधियों का असली खेल शुरू होता है. और देखते ही देखते वे लोगों को अपनी जाल में फंसाने के बाद बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं.

बचाव के उपाय और कैसे कर सकते हैं शिकायत?

एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस तरह के किसी विज्ञापन या फिर मैसेज पर आंखें बंद करके कभी भी भरोसा न करें. यह जालसाजों का एक तरीका होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके बैंक अकाउंट्स से पैसे को निकाल सके. इतना ही नहीं, अपने बैंक खाते की जानकारी, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, यूपीआई पिन या फिर सिम कार्ड की जानकारी किसी भी अंजान व्यक्ति से भूलकर कर भी शेयर न करें. इसके अलावा अज्ञात टेलीग्राम ग्रुप्स से भी जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखने की कोशिश करें.

Safe Transaction Guide: UPI फ्रॉड से बचने के ये उपाय आपको कोई नहीं बताएगा! अभी नोट कर लें जरूरी बातें

अगर आप किसी जालसाज के जाल में फंस जाते हैं तो घबराने के बजाय राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके तुरंत अपनी शिकायत को दर्ज कराएं. हमेशा याद रखें कि आपकी सावधानी ही आपको एक बड़े वित्तीय नुकसान से सुरक्षित रख सकती है.