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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर बोले अवध ओझा का बड़ा बयान, 'आखिरकार...'

कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर बोले अवध ओझा का बड़ा बयान, 'आखिरकार...'

Cockroach Janta Party: आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और जाने माने शिक्षक अवध ओझा ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. शल मीडिया पर सीजेपी की खूब चर्चा हो रही है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 May 2026 08:18 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचाई हुई है. देश के हर कोने में इसकी चर्चा हो रही है. हर पार्टी के नेताओं की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं. अब इस पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और जाने माने कोचिंग शिक्षक अवध ओझा ने सीजेपी पर टिप्पणी की है. अवध ओझा छात्रों के बीच 'ओझा सर' के नाम से मशहूर हैं.

अवध ओझा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आखिरकार शंकरजी समाधि से उठ गए. कॉकरोच जनता पार्टी, जय हिंद.'' अवध ओझा भी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय चेहरा हैं. उन्होंने दिल्ली में AAP के टिकट पर पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि जब उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया बल्कि राजनीति से भी किनारा कर लिया.

इंस्टाग्राम पर छा गई 'कॉकरोच जनता पार्टी'

व्यंग्यात्मक डिजिटल मुहिम 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुआ है और महज कुछ ही वक्त में लाखों लोग इससे जुड़ गए. हालांकि गुरुवार को भारत में सीजेपी के अकाउंट को बैन कर दिया गया. बाद में 'कॉकरोच इज बैक' नाम से एक नया हैंडल भी बनाया गया. इंस्टाग्राम पर इस संगठन से जुड़ने वाले लोगों का आंकड़ा करीब 10 मिलियन तक पहुंच गया और बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया.

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'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर कौन?

'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दीपके हैं. वो बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं. दीपके पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे थे. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ओर से बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' और परजीवी से तुलना करने वाली टिप्पणी के बाद 15 मई को उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई थी. देखते ही देखते 'कॉकरोच जनता पार्टी' हर किसी की जुबान पर आ गई और इस पर देशभर में चर्चा होने लगी. 

इस बीच 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस संबंध में वीडियो भी शेयर किए हैं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 22 May 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Avadh Ojha DELHI NEWS Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
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