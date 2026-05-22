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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDDA: अब 25% डिस्काउंट के साथ 'पहले आओ, पहले पाओ' पर मिल रहे हैं फ्लैट, यहां जानें कितनी हैं इनकी कीमतें

DDA: अब 25% डिस्काउंट के साथ 'पहले आओ, पहले पाओ' पर मिल रहे हैं फ्लैट, यहां जानें कितनी हैं इनकी कीमतें

DDA Flats: DDA 'नागरिक आवास योजना 2026' के तहत नरेला और सिरसपुर में फ्लैट की नई शुरुआत करने जा रहा है. जहां, 'पहले आओ, पहले पाओ' स्कीम के तहत फ्लैटों की कीमत 11.51 लाख से शुरू हो गई है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 22 May 2026 05:49 PM (IST)
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DDA Latest Update: दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी (DDA) ने दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए 'नागरिक आवास योजना 2026' के तहत बेहद ही सुनहरा अवसर पेश करने जा रहा है. जहां, इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी कैटेगरी के फ्लैट को शामिल किया गया है. तो वहीं, दूसरी तरफ ये फ्लैट उत्तरी दिल्ली के नरेला और सिरसपुर इलाकों में मौजूद हैं, जिन्हें चौड़ी सड़कों और आगामी मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की तैयारी की जा रही है. 

फ्लैटों की नई कीमतें और बुकिंग राशि शुरू

दरअसल, डीडीए द्वारा दी जा रही खास 25 प्रतिशत की छूट के बाद अब विभिन्न कैटेगरी के फ्लैटों की अनुमानित शुरुआती कीमतें और उन्हें बुक करने के लिए तय राशि के साथ शुरू करने की तैयारी है.

1. ईडब्ल्यूएस 

नरेला में इन फ्लैटों की शुरुआती कीमत करीब 9.60 लाख रुपये बताई जा रही है.  इसे होल्ड करने के लिए बुकिंग राशि फिलहाल, 50 हजार रुपये तय की गई है. 

2. एलआईजी

इसके अलावा सिरसपुर और नरेला में इन फ्लैटों की कीमत 11.51 लाख से 15 लाख रुपये तक के बीच में तय किया गया है. हालांकि, सिरसपुर के फ्लैटों की शुरुआती कीमत 11.51 लाख रुपये तय की गई है, जहां इसकी बुकिंग राशि 1 लाख रुपये है. 

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3. एमआईजी 

इतना ही नहीं, अब नरेला में इन फ्लैटों की रेंज 66 लाख से 82 लाख के बीच में होने वाली है. जहां, इसकी बुकिंग राशि 4 लाख की कीमत पर तय की गई है. 

4. एचआईजी 

सबसे आखिरी में एचआईजी वर्ग के बारे में बात करें, तो इन बड़े फ्लैटों की कीमत 95.88 लाख से शुरू होकर 1.17 करोड़ तक जाती है. इके अलावा इन्हें बुक करने के लिए 10 लाख रुपये तक का टोकन भी देना पड़ता है. 

अब लॉटरी का झंझट खत्म, 'पहले आओ, पहले पाओ'

तो वहीं, अब 'पहले आओ, पहले पाओ' इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह देखने को मिल रही है कि इसमें कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है. जहां, बुकिंग पूरी तरह 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर ही निर्धारित की गई है. इसके साथ ही जो व्यक्ति पोर्टल पर पहले अपनी पसंद का फ्लैट चुनकर राशि को जमा करेगा, फ्लैट तुरंत उसी के नाम पर अलॉट हो जाएगा. 

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जानें क्या है ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया?

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बेहद ही आसान कर दी गई है. जिसके लिए आपको सबसे पहले डीडीए के आधिकारिक ई-सर्विसेज पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा. उसके बाद अपने पहचान पत्र और मोबाइल नंबर के माध्यम से आईडी बनाने के बाद 2,500 की नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस को जमा करना होगा. 

तो वहीं, अब सबसे आखिरी में यह प्रक्रिया के बाद, डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 पर उपलब्ध लिस्ट में से अपनी पसंद का पॉकेट, ब्लॉक और फ्लैट नंबर को आप चुन सकते हैं. 

Published at : 22 May 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Utility News Flat Booking DDA Nagarik Awas Yojana
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