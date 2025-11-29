क्या है पीएम यशस्वी योजना? किसे मिलता है फायदा और कितनी मदद मिलती है? जान लें सबकुछ

PM Yashasvi Yojana: कई बार बहुत होनहार छात्र-छात्राएं घर की आर्थिक तंगी की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते. इसलिए ऐसे में पढ़ाई जारी रखने के लिए सही आर्थिक मदद मिलना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है. यह योजना खासकर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी समुदाय के गरीब लेकिन मेधावी छात्रों के लिए है. इस स्कॉलरशिप का मकसद है कि छात्र बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकें.

टॉप क्लास स्कूलों में पढ़ने वाले और बोर्ड परीक्षा में लगातार 100% रिजल्ट लाने वाले छात्र सीधे इस योजना के दायरे में आते हैं. छात्रवृत्ति के जरिए स्कूल फीस, किताबें और पढ़ाई से जुड़े सभी खर्च आसानी से कवर किए जा सकते हैं. इस तरह यह योजना छात्रों के लिए पढ़ाई की राह आसान बनाती है. चलिए बताते हैं कौन कर सकता है इस स्कीम में आवदेन और इसके लिए क्या होगी प्रोसेस.

कौन कर सकता है आवेदन?

पीएम यशस्वी स्कीम में आवेदन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं. सबसे पहले छात्र ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी समुदाय से होना चाहिए. इसके अलावा परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. छात्र कक्षा 9 या 11 में होना चाहिए और उसके स्कूल का बोर्ड लगातार 100% रिजल्ट दे रहा हो. इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले छात्र ही आवेदन के लिए एलिजिबल हैं.

यह भी पढ़ें: शादी के सीजन में सिलेंडर वाला देर से कर रहा डिलीवरी, यहां कर सकते हैं शिकायत

योजना का फायदा मिलने पर छात्र बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी शैक्षिक जरूरतें पूरा कर सकते हैं. छात्रवृत्ति के पैसे सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में आते है. जिससे पैसे तुरंत मिल जाते हैं. इससे छात्र ऑनलाइन फीस, किताबें और बाकी के खर्च आसानी से मैनेज कर सकते हैं और पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान दे सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

कक्षा 9 के छात्रों को 75000 और कक्षा 11 के छात्रों को 1.25 लाख रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है. आवेदन के लिए सबसे पहले NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और Register ऑप्शन चुनें. नए पेज में अपनी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डालकर अकाउंट बनाएं.

यह भी पढ़ें: किन लोगों को मिलता है BH यानी भारत सिरीज का गाड़ी नंबर, जानें इसके लिए क्या है नियम?

रजिस्ट्रेशन के बाद PDF डाउनलोड करें. इसमें आपका एप्लिकेशन नंबर लिखा होगा. स्कॉलरशिप सीधे DBT के माध्यम से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है. यह ऑनलाइन प्रोसेस पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है. छात्र इससे तुरंत फीस, किताबें और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्च मैनेज कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, इन दो दिन सुबह 4 बजे से ही दौड़ने लगेगी मेट्रो; देख लें शेड्यूल