AC ब्लास्ट होने से जलकर खाक हो गया सामान? क्या इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसा? जानिए नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लापरवाही या जानबूझकर नुकसान पर बीमा क्लेम नहीं।

Insurance Coverage: गर्मी के मौसम में घरों में एसी, कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है. हाल फिलहाल में ही एसी ब्लास्ट से जुड़े कई मामले सामने आए हैं. इन हादसों ने लोगों की चिंता इस कदर बढ़ा दी है कि अब लोग एसी चलाने से भी डर रहे हैं. बढ़ते एसी ब्लास्ट और आग लगने की घटनाओं के बीच लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि अगर एसी ब्लास्ट होने से घर में आग लग जाए और सामान खराब हो जाए तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा देगी या नहीं?

इंश्योरेंस में विस्फोट या धमाका कवर होता है?

स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे पैकेज प्लान या होम इंश्योरेंस में अचानक होने वाला विस्फोट या धमाका कवर किया जाता है. मतलब यही है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण होने वाला नुकसान पॉलिसी के तहत कवर होता है. लेकिन ध्यान देने वाली बता यह है कि एसी खुद कवर नहीं होता है, बल्कि इससे लगी आग और आसपास के सामान को हुए नुकसान का मुआवजा मिलता है.

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इस स्थिति में नहीं मिलेगा क्लेम

अगर जानबूझकर कोई नुकसान किया हो.

किसी तरह की लापरवाही के कारण घटना हुई हो.

इन चीजों पर मिलता है क्लेम

पॉलिसी के मुताबिक, आग लगने या विस्फोट जैसी घटनाओं में इन चीजों को कवर किया जा सकता है जैसे...

घर के अंदर मौजूद संपत्ति को नुकसान होना.

छत और दीवारों को नुकसान होना.

फर्नीचर

साथ ही अन्य घरेलू सामान

इलेक्ट्रॉनिक्स सामान

कपड़े

इलेक्ट्रॉनिक सामान का इंश्योरेंस करवाना चाहिए?

आज के समय में हर घर में महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, TV, लैपटॉप, फ्रिज, वाशिंग मशीन मौजूद हैं. लेकिन सोचिए किसी कारणवश यह खराब हो जाते हैं या चोरी तो जाहिर सी बात है कि आपका काफी नुकसान हो जाएगा. ऐसे में इन सामान का इंश्योरेंस करवाना बेहद जरूरी है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इंश्योरेंस लेते समय पॉलिसी की शर्ते समझना बेहद जरूरी है.

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