Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जुर्माना भरने के बाद नया सिलेंडर मिलेगा; कनेक्शन रद्द नहीं होगा।

Lost LPG Cylinder: आज ज्यादातर घरों में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. लेकिन कई बार सिलेंडर चोरी होने की घटनाएं भी सामने आती हैं. हाल के दिनों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. वहीं कुछ समय पहले ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी भी हुई थी. ऐसे में अगर आपका सिलेंडर चोरी या गुम हो जाए तो कितनी परेशानी हो सकती है. अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्या सिलेंडर खोने पर गैस कनेक्शन भी बंद हो जाएगा? इसलिए आज ही इससे जुड़े जरूरी नियमों के बारे में जान लें.

सिलेंडर गुम होते ही करें ये काम

सिलेंडर गुम होने की वजह से आपका गैस कनेक्शन रद्द नहीं किया जाता है. बस आपको सारी जरूरी फॉर्मेलिटिज पूरी करनी होती है.

सिलेंडर गुम या चोरी हो जाता है तो आपको कुछ जरूरी काम तुरंत करने चाहिए.

सबसे पहले तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं.

शिकायत के दौरान सिलेंडर पर लिखा यूनिक नंबर जरूर बताएं.

इसकी मदद से सिलेंडर की पहचान करने में आसानी होगी.

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घटना की जानकारी गैस कंपनी को दें

घटना से जुड़ी सभी जानकारी अपनी गैस एजेंसी को लिखित रूप में जरूर दें. इसके साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे जैसे..

ओरिजिनल सबसक्रिप्शन वाउचर

कनेक्शन जिसके नाम पर है उसका पहचान पत्र

और पुलिस में दर्ज कराई FIR की कॉपी

सिलेंडर गुम होने पर देना पड़ेगा जुर्माना

अगर किसी कारणवश गैस सिलेंडर खो जाए तो गैस कंपनी आपसे जुर्माना ले सकती है. इसके लिए आपको 1 हजार से लेकर 3 हजार रुपये तक देने पड़ सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अंतिम राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सिलेंडर ही गुम हुआ है या फिर रेगुलेटर भी गायब हो गया है. इसके साथ गैस कंपनी अपने नियमों के आधार पर आपसे जुर्माना या सुरक्षा राशि ले सकती है.

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नया सिलेंडर कैसे मिलेगा?

सारे जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद गैस एजेंसी उसकी जांच करेगी. सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद और तय की गई निर्धारित सिक्योरिटी राशि या जुर्माना जमा करने के बाद ही आपको नया सिलेंडर दिया जाएगा.