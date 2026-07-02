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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: गैस सिलेंडर खो गया तो क्या कट जाएगा कनेक्शन, कितना लगता है जुर्माना? जानें जरूरी बातें

LPG News: गैस सिलेंडर खो गया तो क्या कट जाएगा कनेक्शन, कितना लगता है जुर्माना? जानें जरूरी बातें

LPG Cylinder: एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. अगर आपका सिलेंडर चोरी या गुम हो जाता है तो क्या गैस कनेक्शन भी बंद हो जाएगा? अगर नहीं जानते तो जान लें इससे जुड़े नियम.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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  • जुर्माना भरने के बाद नया सिलेंडर मिलेगा; कनेक्शन रद्द नहीं होगा।

Lost LPG Cylinder: आज ज्यादातर घरों में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. लेकिन कई बार सिलेंडर चोरी होने की घटनाएं भी सामने आती हैं. हाल के दिनों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. वहीं कुछ समय पहले ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी भी हुई थी. ऐसे में अगर आपका सिलेंडर चोरी या गुम हो जाए तो कितनी परेशानी हो सकती है. अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्या सिलेंडर खोने पर गैस कनेक्शन भी बंद हो जाएगा? इसलिए आज ही इससे जुड़े जरूरी नियमों के बारे में जान लें.

सिलेंडर गुम होते ही करें ये काम

सिलेंडर गुम होने की वजह से आपका गैस कनेक्शन रद्द नहीं किया जाता है. बस आपको सारी जरूरी फॉर्मेलिटिज पूरी करनी होती है.

  • सिलेंडर गुम या चोरी हो जाता है तो आपको कुछ जरूरी काम तुरंत करने चाहिए.
  • सबसे पहले तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं.
  • शिकायत के दौरान सिलेंडर पर लिखा यूनिक नंबर जरूर बताएं.
  • इसकी मदद से सिलेंडर की पहचान करने में आसानी होगी.

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घटना की जानकारी गैस कंपनी को दें

घटना से जुड़ी सभी जानकारी अपनी गैस एजेंसी को लिखित रूप में जरूर दें. इसके साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे जैसे..

  • ओरिजिनल सबसक्रिप्शन वाउचर
  • कनेक्शन जिसके नाम पर है उसका पहचान पत्र
  • और पुलिस में दर्ज कराई FIR की कॉपी

सिलेंडर गुम होने पर देना पड़ेगा जुर्माना

अगर किसी कारणवश गैस सिलेंडर खो जाए तो गैस कंपनी आपसे जुर्माना ले सकती है. इसके लिए आपको 1 हजार से लेकर 3 हजार रुपये तक देने पड़ सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अंतिम राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सिलेंडर ही गुम हुआ है या फिर रेगुलेटर भी गायब हो गया है. इसके साथ गैस कंपनी अपने नियमों के आधार पर आपसे जुर्माना या सुरक्षा राशि ले सकती है. 

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नया सिलेंडर कैसे मिलेगा?

सारे जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद गैस एजेंसी उसकी जांच करेगी. सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद और तय की गई निर्धारित सिक्योरिटी राशि या जुर्माना जमा करने के बाद ही आपको नया सिलेंडर दिया जाएगा. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Cylinder Lost Cylinder
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