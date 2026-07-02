Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom समस्तीपुर मंडल में डबलिंग कार्य से कई ट्रेनें प्रभावित होंगी।

2-3 जुलाई को मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी।

कई प्रमुख ट्रेनें, जैसे सप्त क्रांति, मार्ग बदलकर चलेंगी।

यात्री यात्रा से पूर्व ट्रेन स्थिति अवश्य जांचें।

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले ज्यादातर लोग एक-दो महीने पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं, ताकि उन्हें कन्फर्म टिकट मिल सके. लेकिन कई बार किसी जरूरी काम के चलते ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है. ऐसे में यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं वह कहीं रद्द तो नहीं हो गई.

अगर आपकी ट्रेन 2 जुलाई यानी आज और 3 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर मंडल से होकर गुजरने वाली है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. रेलवे ने बेतिया और मझौलिया रेलखंड के बीच डबल लाइन बिछाने के काम को तेज करने के लिए इन दो दिनों के दौरान कई ट्रेनों को रद्द किया है तो वहीं कुछ के संचालन में बदलाव भी किया है. ऐसे में आपका जानना जरूरी है कि कहीं आपकी ट्रेन के संचालन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है.

दूसरे रास्ते से चलाई जाएंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर-12558 आनंन विहार-मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस 2 जुलाई नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर होकर चलेगी.

ट्रेन नंबर-26502 गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस 3 जुलाई को नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सुगौली रास्ते से चलेगी.

ट्रेन नंबर-15211 दरभंगा-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस 2 जुलाई दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल-नरकटियागंज होकर गुजरेगी.

ट्रेन नंबर- 75235 रक्सौल-नरकटियागंज डेमू 3 जुलाई को रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज रास्ते से चलेगी.

ट्रेन नंबर-15212 अमृतसर-दरभंगा जननायक एक्सप्रेस 1 जुलाई नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा होकर चलेगी.

ट्रेन नंबर-15568 आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी अमृत भारत एक्सप्रेस 1 जुलाई को नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सुगौल मार्ग से चलेगी.

ट्रेन नंबर-15705 कटिहार-दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 2 जुलाई को मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज रास्ते से चलेगी.

ट्रेन नंबर-75236 नरकटियागंज-रक्सौल डेमू 3 जुलाई को सिकटा के रास्ते रक्सौल पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 15052 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस 2 जुलाई को नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मजुफ्फरपुर के रास्ते से जाएगी.

ट्रेन नंबर-04623 कोलकाता-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस 2 जुलाई मुजफ्फरपुर-हाजीपुर-छपरा-गोरखपुर मार्ग से चलाई जाएगी.

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ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

ट्रेन नंबर 63341 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर 3 जुलाई को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 63309 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर 2 और 3 जुलाई को रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 63342 नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर पैसेंजर 2 और 3 जुलाई को नहीं चलेगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सूचना

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वह स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में जान लें, ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत न हो और न ही यात्रियों का समय बर्बाद हो. इसलिए बेहतर यही होगा कि यात्री पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जान लें.

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