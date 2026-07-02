बाबा बर्फानी के दर्शन को निकले श्रद्धालु, जानें जम्मू से अमरनाथ तक बस और ऑटो का नया किराया

Amarnath Yatra Taxi Bus Fare: अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है और यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी. हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होते हैं और उन्हें किराया को लेकर काफी शिकायत होती हैं कि उनसे काफी ज्यादा किराया वसूला जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस बार बाबा बर्फानी की दर्शन करने की तैयारी कर रहे है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

श्रद्धालुओं से किराए में ज्यादा वसूली की शिकायतों को देखते हुए परिवहन विभाग ने श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम और जम्मू के प्रमुख रूटों पर बस, टैक्सी और ऑटो का किराया तय कर दिया है. इससे अमरनाथ की यात्रा कर रहे यात्रियों को तय किराए पर ही सफर की सुविधा मिलेगी.

प्रमुख रूटों का किराया कितना है?

श्रीनगर से बालटाल

बस: 175 रुपये प्रति यात्री

175 रुपये प्रति यात्री टैक्सी: 386 रुपये

बालटाल से जम्मू

बस: 643 रुपये प्रति यात्री

643 रुपये प्रति यात्री टैक्सी: 1421 रुपय

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श्रीनगर से पहलगाम

बस: 173 रुपये प्रति यात्री

173 रुपये प्रति यात्री टैक्सी: 384 रुपये

पहलगाम से जम्मू

बस: 434 रुपये प्रति यात्री

434 रुपये प्रति यात्री टैक्सी: 959 रुपये

श्रीनगर से जम्मू

बस: 468 रुपये प्रति यात्री

468 रुपये प्रति यात्री टैक्सी: 1035 रुपये

कितना हुआ ऑटो का किराया?

पेट्रोल ऑटो

पहले 1 किलोमीटर के लिए 26 रुपये

इसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर

ई-ऑटो

पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपये

इसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर

तय किराए से ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग के मुताबिक, अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई भी गाड़ी ड्राइवर आपसे तय दर से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकता है. हालांकि, अगर कोई ड्राइवर आपसे ज्यादा वसूलता है तो उसका खिलाफ चलान काटा जाएगा. अगर वह बार-बार यही गलती करता है, तो गाड़ी का रूट परमिट रद्द किया जा सकता है.

अगर आप भी यात्रा अमरनाथ यात्रा का सोच रहे है तो सफर शुरू करने से पहले परिवहन विभाग द्वारा तय की गई किराए के बारे में जानकारी जरूर रखें, ताकि सफर के दौरान किसी भी तरह की ज्यादा वसूली से बचा जा सके. साथ ही परिवहन विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वह ज्यादा किराया वसूले जाने पर तुरंत शिकायत करें.

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