Ration Card: क्या अलग-अलग जगह से राशन ले सकते हैं परिवार के सदस्य?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आधार/राशन नंबर व बायोमेट्रिक स्कैन से बिना कार्ड राशन मिलेगा।

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं लेकिन कई लोग काम या फिर पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से दूर रहते हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अगर परिवार के सदस्य अलग-अलग जगह पर रह रहे हैं तो उन्हें राशन कैसे मिलेगा? अगर आप और आपके परिवार के सदस्य घर से दूर रहते हैं तो क्या वह राशन अलग-अलग जगह से नहीं ले सकते हैं जाने क्या है नियम.

दरअसल, DFPD यानी Department of Food & Public Distribution ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है कि अगर परिवार के सदस्य अलग रहते हैं तो क्या वे अलग-अलग जगह से राशन ले सकते हैं या नहीं? तो इस पर DFPD ने साफ किया है कि हां, परिवार के सदस्य अलग-अलग राशन दुकानों से अपना तय राशन ले सकते हैं.

जानें ONORC नियम क्या है?

अगर आपके पास AAY या PHH राशन कार्ड है तो इसका प्रावधान ONORC यानी One Nation One Ration Card के तहत किया गया है. यानी इसके जरिए अगर परिवार के लोग अलग रहते हैं तो उसके बावजूद वे अलग-अलग राशन दुकानों से तय राशन ले सकते हैं. यानी परिवार के किसी भी सदस्य को जरूरी नहीं है कि वे एक ही राशन की दुकान से सामान लें, AAY या PHH राशन कार्ड के पात्र लाभार्थी कहीं से भी राशन ले सकते हैं.

राशन कार्ड किसी ओर के पास है तो क्या करें?

अगर राशन कार्ड आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के पास है और अब आपको लग रहा है कि आपको राशन नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है. राशन लेने के लिए भौतिक राशन कार्ड रखना जरूरी नहीं है. इसके लिए आप केवल अपने पास की राशन की दुकान पर जाए और दुकानदार को अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर बताएं. फिर (ePOS) मशीन पर उंगली का निशान और आंख स्कैन करवाकर आप अपने हिस्से का राशन आराम से ले सकते हैं.

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