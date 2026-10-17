छठ पर बिहार जाना है? रेलवे की इन 7 ट्रेनों में अभी चेक करें सीट

छठ पूजा पर अपने घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए कुछ अतिरिक्त विकल्प सामने आये है. त्योहार के दौरान बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ने के कारण कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है.

ऐसे में यात्रा की योजना बनाते समय सिर्फ नियमित ट्रेनों पर निर्भर रहने के बजाय रेलवे की घोषित विशेष सेवाओं को भी देखना फायदेमंद हो सकता है. बेंगलुरु, दिल्ली, गुजरात और दूसरे शहरों से बिहार के अलग-अलग स्टेशनों तक जाने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन तय अवधि के लिए किया गया है.

कर्नाटक से सहरसा और मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेनें

कर्नाटक में रहने वाले यात्रियों के लिए यशवंतपुर से सहरसा जाने वाली ट्रेन नंबर 06581 एक विकल्प है. इसके रविवार के फेरे 29 नवंबर तक निर्धारित बताए गए हैं. 18 और 25 अक्टूबर को भी इसके चलने की जानकारी दी गई है. यात्री टिकट तलाशते समय यशवंतपुर स्टेशन और ट्रेन नंबर का इस्तेमाल करें.

वहीं, हुबली से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 24 नवंबर तक बताया गया है. इस ट्रेन को चुनने से पहले यात्रा वाले दिन का मिलान जरूर कर लें.

नागपुर, अमृतसर और टाटानगर से भी सेवाएं

नागपुर-समस्तीपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर से 11 नवंबर तक निर्धारित है. अमृतसर-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन के लिए 19 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक की अवधि बताई गई है. वहीं, टाटानगर से बक्सर जाने वाली विशेष ट्रेन 25 नवंबर तक चलने की जानकारी है.

दिल्ली से भागलपुर जाने वालों के लिए राहत

दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के लिए विशेष ट्रेन का विकल्प भी दिया गया है. इस सेवा के 26 नवंबर तक रोजाना चलने की जानकारी है. इससे यात्रियों को अलग-अलग तारीखों पर यात्रा की संभावना जांचने का मौका मिल सकता है. हालांकि, टिकट मिलने की गारंटी नहीं है.

गुजरात से मधुबनी के पास पहुंचने का विकल्प

गुजरात से बिहार जाने वाले लोग उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं. इसका संचालन 18 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच निर्धारित बताया गया है. जयनगर पहुंचने वाले यात्रियों को अपने घर की दूरी और आगे के सफर की व्यवस्था भी ध्यान में रखनी चाहिए.

बुकिंग से पहले जरूर करें जांच

यात्रियों को ट्रेन की तारीख, समय, स्टेशन और उपलब्ध सीटों की जानकारी आधिकारिक रेलवे बुकिंग प्लेटफॉर्म पर जांचनी चाहिए. स्पेशल ट्रेन की घोषणा का अर्थ यह नहीं है कि हर तारीख पर सीट खाली होगी. छठ के लिए निकलने से पहले वापसी की यात्रा और स्टेशन से घर तक पहुंचने की व्यवस्था भी तय कर लें.

यह भी पढ़ें- वंदे भारत और रेलवे ट्रैक के पास वीडियो बनाई या ड्रोन उड़ाया तो खैर नहीं, नए नियम जारी

यह भी देखें-