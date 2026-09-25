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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने पर LPG कनेक्शन कैसे ट्रांसफर करें?

एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने पर LPG कनेक्शन कैसे ट्रांसफर करें?

शहर बदलने पर LPG कनेक्शन भी नए पते पर ट्रांसफर कराया जा सकता है. इसके लिए पहले पुरानी गैस एजेंसी में जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, फिर नए शहर की एजेंसी में दस्तावेज जमा करने होंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 25 Sep 2026 12:38 PM (IST)
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जिंदगी की भागदौड़ में कई बार हमें नौकरी, पढ़ाई या किसी दूसरी वजह से अपना घर या शहर बदलना पड़ता है. घर बदलने के साथ-साथ बिजली, पानी और गैस जैसी जरूरी सुविधाओं को भी नए पते पर ट्रांसफर करना जरूरी हो जाता है. नया घर मिलने के बाद सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि वहां गैस कनेक्शन कैसे मिलेगा और पुराने कनेक्शन का क्या होगा. 

हालांकि, शहर बदलने पर LPG कनेक्शन को सीधे पुराने पते से नए पते पर ट्रांसफर करने की एक तय प्रक्रिया है, जिसे पूरा करके आप नए शहर में LPG की सुविधा आसानी से ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

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शहर बदलने पर कैसे ट्रांसफर करें LPG कनेक्शन?

अगर आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो LPG कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले अपनी मौजूदा गैस एजेंसी से संपर्क करें. वहां आपको एजेंसी पर अपना गैस सिलेंडर और रेगुलेटर जमा कराने होंगे. एजेंसी में अपना सब्सक्रिप्शन वाउचर, डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें.

इसके बाद गैस एजेंसी की ओर से आपको टर्मिनेशन वाउचर (TV) दिया जाएगा. पुरानी एजेंसी में जमा की गई सिक्योरिटी राशि नियमों के मुताबिक वापस कर दी जाएगी. पुराने कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप नए शहर में नई गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं. 

नए शहर में कैसे मिलेगा LPG कनेक्शन?

नए शहर में पहुंचने के बाद आपको अपने नए घर के पते के मुताबिक नजदीकी LPG गैस एजेंसी से संपर्क करना होगा. नई एजेंसी में पुराने कनेक्शन से मिला टर्मिनेशन वाउचर और नए घर के पते से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. डॉक्यूमेंट्स की जांच पूरी होने के बाद नई गैस एजेंसी की तरफ से आपको नया कनेक्शन, सिलेंडर और रेगुलेटर दिया जाएगा. हालांकि, नई एजेंसी में कनेक्शन लेते समय आपको दोबारा सिक्योरिटी राशि जमा करनी पड़ सकती है.

LPG कनेक्शन ट्रांसफर कराते समय इन बातों का रखें ध्यान

शहर बदलने से पहले अपनी पुरानी गैस एजेंसी से मिलने वाले सभी डॉक्यूमेंट संभालकर रखें. साथ ही टर्मिनेशन वाउचर और दूसरे जरूरी कागजात को तब तक महफूज रखें, जब तक नए शहर में कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी न हो जाए है. साथ ही अपने नए पते का वैध डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखें, ताकि नई गैस एजेंसी में वेरिफिकेशन के दौरान परेशानी न हो.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 25 Sep 2026 12:38 PM (IST)
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