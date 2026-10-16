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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीवंदे भारत और रेलवे ट्रैक के पास वीडियो बनाई या ड्रोन उड़ाया तो खैर नहीं, नए नियम जारी

वंदे भारत और रेलवे ट्रैक के पास वीडियो बनाई या ड्रोन उड़ाया तो खैर नहीं, नए नियम जारी

क्या आपको रेलवे ट्रैक पर वीडियोज बनना अच्छा लगता है? या फिर वंदे भारत को ड्रोन से शूट करना पसंद है? तो अब संभल जाइये, क्योंकि रेलवे ने इसको लेकर नए और कड़े नियम जारी कर दिए हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Oct 2026 07:46 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोज पोस्ट करने वाले लोग, खासतौर से ट्रैवल व्लॉगर अक्सर रेलवे ट्रैक और ट्रेनों का शॉर्ट लेते हैं. जब भी कोई ट्रेन से सफर करता है तो वो लोग ट्रेन, रेलवे पुल, गुफा और खूबसूरत रेलवे के रूट्स को वीडियो में कैद करते हैं और पोस्ट करते हैं. फोन या कैमरा के अलावा कई लोग ड्रोन से भी खूबसूरत शॉट लेते हैं, लेकिन अब ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे.

ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक, स्टेशन और दूसरी रेलवे संपत्तियों के ऊपर बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है. रेलवे का कहना है कि इस तरह ड्रोन उड़ाने से रेल परिचालन, रेलवे की संपत्ति और लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले सावधान
आजकल कई व्लॉगर और रेलवे की खूबसूरती को कैद करने के शौकीन लोग ट्रेनों, रेलवे पुल, सुरंगों और खूसरूरत रास्तों के वीडियो बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं. खासतौर से वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी पसंद किए जाते हैं. लेकिन अब रेलवे की संपत्ति के ऊपर बिना अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे. 

सुरक्षा के साथ समझौता नहीं
रेलवे ट्रैक के आसपास बिजली की तारें और दूसरी संवेदनशील व्यवस्थाएं होती हैं. ऐसे में ड्रोन की वजह से रेल संचालन में बाधा आ सकती है और लोगों की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए ट्रेन या रेलवे ट्रैक का ड्रोन वीडियो बनाने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा.

क्या हैं रेलवे के निर्देश?
दक्षिण रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वो वीडियो और फोटो बनाने के लिए बिना अनुमति रेलवे ट्रैक, पुलों और प्रतिबंधित क्षेत्रों में ना जाएं. रेलवे का कहना है कि, रेलवे की संपत्ति को शामिल करते हुए ड्रोन से शूटिंग केवल सक्षम अधिकारियों से जरूरी अनुमति मिलने के बाद ही की जानी चाहिए. इस साल जन विश्वास अधिनियम के तहत संबंधित प्रावधानों में बदलाव के बाद रेलवे ने भी नियमों का पालन करने और जरूरी मंजूरी लेने की जरूरत पर जोर दिया है.

मोबाइल से बना सकते हैं वीडियोज
हालांकि रेलवे स्टेशन पर मोबाइल फोन से फोटो या वीडियो बनाने की कोई मनाही नहीं है. क्योंकि ड्रोन से वीडियो बनाना और फोन से बनाना दोनों ही अलग- अलग मामले हैं. इसलिए ये मानना सही नहीं होगा कि रेलवे स्टेशन पर हर तरह की फोटोग्राफी प्रतिबंधित है. हालांकि प्रतिबंधित जगहों पर जाना या सुरक्षा को ताक पर रखकर वीडियो बनाना कार्रवाई का कारण बन सकता है.

क्यों लिया गया ये फैसला?
बता दें कि हाल ही में केरल के कोल्लम से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति कप्पिल-एडवा रेलवे लाइन के ऊपर अवैध रूप से ड्रोन उड़ा रहा था. ये मामला जैसे ही रेलवे का सामने आया वे इस शख्स को अदालत ले गए. जहां पर मामले में अदालत ने व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगाया और एक दिन की सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 16 Oct 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
Railway Track Vande Bharat Drone
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