सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?

Rapid Rail Sarai Kale Khan To Meerut: दिल्ली एनसीआर के लाखों डेली सफर करने वालों के लिए बड़ी अपडेट है. सराय काले खां से मेरठ तक नमो भारत रैपिड रेल का फाइनल फेज अब लॉन्च के करीब है. जल्द ही इस रूट पर रेगुलर संचालन शुरू होने जा रहा है और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्घाटन कर सकते हैं.

रैपिड रेल के शुरू होने के साथ ही दिल्ली से मेरठ की पूरी 82 किलोमीटर दूरी पहली बार एंड टू एंड हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ जुड़ जाएगी. अभी तक लोग ट्रैफिक, जाम और बहुत ज्यादा ट्रैवल टाइम से परेशान थे. लेकिन अब यही सफर करीब 55 मिनट में सिमट जाएगा. जान लीजिए कब से शुरू होगी सराय काले खां से मेरठ तक रैपिड रेल की सर्विस.

22 फरवरी से सराय काले खां शुरू होगी रेपिड रेल

सराय काले खां से मेरठ के बीच नमो भारत रैपिड रेल का आखिरी चरण 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. इस सेक्शन के चालू होते ही यात्री सराय काले खां स्टेशन से सीधे नमो भारत ट्रेन पकड़कर मोदीपुरम, मेरठ तक बिना रुकावट यात्रा कर सकेंगे. अब बीच में अलग-अलग साधन बदलने या सड़क का लाॅन्ग रूट तय करने की जरूरत नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: कैसे पता करें कि कोई ईमेल असली है या नकली? जान लें स्पूफिंग ईमेल को पहचानने का सही तरीका

सराय काले खां स्टेशन को एक मार्डन मल्टीमोडल ट्रांजिट हब के रूप में तैयार किया गया है. यहां से यात्रियों को रेलवे, मेट्रो और बस सेवाओं से सीधा और आसान कनेक्शन मिलेगा. खासतौर पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों इससे बड़ा फायदा होगा.

यह भी पढ़ें: क्या हर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अब लगेगा चार्ज, जानें वायरल हो रही इस खबर में कितना सच?

55 मिनट में दिल्ली से मेरठ

रैपिड रेल से सराय काले खां से मेरठ की दूरी अब लगभग 55 से 60 मिनट में तय की जा सकेगी. जो सफर पहले डेढ़ से दो घंटे तक खिंच जाता था. वह अब सुपरफास्ट हो जाएगा. इसमें खास बात यह भी है कि उसी दिन मेरठ सिटी के अंदर मेट्रो सर्विस शुरू करने की तैयारी है. यानी नमो भारत से मेरठ पहुंचने के बाद लोकल मूवमेंट भी काफी आसान रहेगा. ऑफिस कम्यूट, कॉलेज ट्रैवल और बिजनेस विजिट अब ज्यादा आसान तरीके से हो पाएंगे. कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: अधूरा बना हुआ है एक्सप्रेसवे तो क्या वसूला जा सकता है टोल, जानें क्या है सरकारी नियम?