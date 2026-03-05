अगर ट्रेन में TTE करे बदसलूकी, तो चुप न बैठें, यहां तुरंत करें शिकायत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगर ट्रेन में TTE करे बदसलूकी, तो चुप न बैठें, यहां तुरंत करें शिकायत

TTE Complaint: ट्रेन में सफर के दौरान अगर TTE का व्यवहार ठीक न लगे. तो इसे नजरअंदाज न करें. आपके पास शिकायत दर्ज करने के ऑप्शन मौजूद हैं. जानिए कैसे तुरंत उठाएं सही कदम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Mar 2026 06:58 AM (IST)
TTE Complaint: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है और हर दिन करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं. इतनी बड़ी सिस्टम में ज्यादातर एक्सपीरिएंस अच्छे होते हैं. लेकिन कभी-कभी हालात बिगड़ भी जाते हैं. सोचिए लंबा सफर हो भीड़ हो और उसी बीच TTE का व्यवहार ठीक न लगे. आवाज ऊंची करना, बेवजह डराना या गलत तरीके से पेश आना. 

यह सब चुपचाप सुनकर बैठ जाने वाली बातें नहीं है. याद रखिए टिकट आपके पास है तो सम्मान भी आपका अधिकार है. अगर ट्रेन में किसी TTE की बदसलूकी का सामना करना पड़े. तो चुप रहना समाधान नहीं है. रेलवे ने ऐसी सिचुएशन में आपको शिकायत का अधिकार दिया है. जान लीजिए ऐसे में आप टीटीई की शिकायत कहां कर सकते हैं. 

टीटीई बदतमीजी करें तो तुरंत करें यह काम

अगर टीटीई का बर्ताव आपको सही नहीं लगे. तो सबसे पहले खुद को शांत रखें. बहस को बढ़ाने से स्थिति और उलझ सकती है. तुरंत उसका नाम, बैज नंबर, ट्रेन और कोच डिटेल नोट कर लें. समय और स्टेशन की जानकारी भी लिख लें. क्योंकि यही आपकी शिकायत को मजबूत बनाएगी. ट्रेन में मौजूद गार्ड से संपर्क करें और अपनी बात दर्ज कराएं. 

कई ट्रेनों में शिकायत रजिस्टर की सुविधा होती है. जहां आप लिखित एंट्री कर सकते हैं. अगर मामला ज्यादा सीरियस हो. तो अगले स्टेशन पर मौजूद RPF या GRP से भी काॅन्टेक्ट किया जा सकता है. सही जानकारी आपके केस को मजबूत बनाती है और आगे की कार्रवाई आसान करती है.

हेल्पलाइन पर करें शिकायत

रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. आप 139 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप तुरंत अपनी बात दर्ज करा सकते हैं. यह नंबर चौबीसों घंटे एक्टिव रहता है और आपकी शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचती है. इसके अलावा रेल मदद पोर्टल और ऐप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है. यहां आप डिटेल भरकर फोटो या वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं. डिजिटल शिकायत का फायदा यह है कि आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है. जिससे आप स्टेटस देख सकते हैं. 

शिकायत के बाद क्या होता है?

शिकायत दर्ज होने के बाद रेलवे प्रशासन जांच प्रोसेस शुरू करता है. अगर आरोप सही पाए जाते हैं. तो संबंधित टीटीई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है. नियम साफ कहते हैं कि यात्री के साथ सम्मानजनक व्यवहार जरूरी है. इसलिए शिकायत करते समय फैक्ट्स क्लीयर रखें और झूठी जानकारी देने से बचें. जितनी सटीक जानकारी होगी. उतनी जल्दी जांच आगे बढ़ेगी. जरूरत पड़ने पर आप अपनी शिकायत को अपर लेवल तक भी पहुंचा सकते हैं. 

Published at : 05 Mar 2026 06:58 AM (IST)
