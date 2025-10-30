ट्रेन से जाने वाले यात्री ध्यान दें, इस रूट से जाने वाली कई ट्रेनें हो चुकीं कैंसिल

Train Cancelled News: भारत में ज्यादातर लोगों ट्रेन के जरिए सफर करते हैं.ट्रेन का सफर काफी सुविधायुक्त और सहूलियत भरा होता है. लेकिन ठंड शुरू होते ही यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. घने कोहरे के कारण ट्रेनों की स्पीड घट जाती है. जिससे शेड्यूल बिगड़ जाता है. इस साल भी यही हाल है कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ कैंसिल कर दी गई हैं. रेलवे ने अब फैसला लिया है कि कोहरे के मौसम में लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस ट्रेनें तीन महीने तक बंद रहेंगी.

इनमें सहारनपुर रूट से गुजरने वाली लगभग 16 ट्रेनें भी शामिल हैं. रेलवे लगातार आधुनिक तकनीक और सुरक्षा सिस्टम लगा रहा है, लेकिन सर्दियों में कोहरा अब भी सबसे बड़ी चुनौती है. जिसकी वजह से यात्रियों को ट्रेनों के देर से चलते और ट्रेन कैंसिलेशन की परेशानी झेलनी पड़ती है.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल

देश में सर्दियों की दस्तक के साथ ही रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. घने कोहरे के कारण 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई लंबी दूरी की ट्रेनें अस्थायी रूप से कैंसिल रहेंगी. इनमें सहारनपुर-दिल्ली रूट की जालंधर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी शामिल है. जो 1 मार्च 2026 तक बंद रहेगी.

रेलवे का कहना है कि यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है. वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक इंतजाम की तैयारी की जा रही है. अगर आप भी इस दौरान कहीं ट्रेन से सफर पर जाने की प्लानिंग कर चुके हैं. तो फिर ठहर जाइए क्योंकि हो सकता है आपको प्लान चेंज करना पड़ जाए. सफर पर जाने से पहले चेक कर लें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट.

कैंसिल ट्रेनों की जानकारी

ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12208 जम्मू काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14681 दिल्ली जालंधर सिटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14682 जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12317 अमृतसर कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12318 कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12357 अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12358 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14523 अंबाला बरौनी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14524 बरौनी अंबाला एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14605 जम्मू योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14606 योग नगरी ऋषिकेश जम्मू एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14615 अमृतसर लाल कुआं एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14616 लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14617 अमृतसर पूर्णया जनसेवा एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14618 पूर्णया अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस

