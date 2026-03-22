नया AC खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों को नजरअंदाज न करें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

New AC Buying Tips: गर्मी शुरू होते ही दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है AC लेने का. अब यह सिर्फ आराम की चीज नहीं. बल्कि जरूरत बन चुका है. कई बार लोग एसी खरीदते वक्त गलतियां करते हैं. जिसमें सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि सिर्फ कीमत देखकर AC खरीद लेते हैं.

और बाद में पता चलता है कि कूलिंग ठीक नहीं है या बिजली बिल उम्मीद से ज्यादा आ रहा है. असल में सही AC सिर्फ ब्रांड या ऑफर देखकर नहीं ली जाती. इसमें कुछ बेसिक चीजों को समझना जरूरी होता है. अगर शुरुआत में थोड़ा ध्यान दे दिया जाए. तो बाद में न खर्च बढ़ता है और न ही परेशानी होती है. इसलिए खरीदने से पहले जान लें यह बातें.

एनर्जी कंजप्शन पर जरूर ध्यान दें

AC खरीदते समय सबसे पहले उसकी स्टार रेटिंग पर नजर डालें. यही तय करता है कि आपका बिजली बिल कितना आएगा. 5-स्टार AC बिजली कम खपत करता है और लंबे समय में पैसे बचाता है. जबकि 3-स्टार AC सस्ता जरूर होता है लेकिन बिल ज्यादा बढ़ा सकता है. कई लोग शुरुआत में थोड़े पैसे बचाने के लिए 3-स्टार ले लेते हैं. लेकिन बाद में हर महीने ज्यादा बिल भरना पड़ता है. इसलिए अगर रोजाना AC इस्तेमाल करना है, तो 5-स्टार लेना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होता है.

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फीचर्स क्या-क्या है यह देखें

आजकल मार्केट में इनवर्टर AC काफी चलन में हैं. यह AC जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करते हैं. जिससे बिजली की खपत कम होती है. इसके अलावा कई AC में स्मार्ट या AI फीचर्स भी आते हैं. जो कमरे के तापमान के अनुसार खुद को सेट कर लेते हैं. अगर आप लंबे समय के लिए AC ले रहे हैं. तो सिर्फ बेसिक मॉडल के बजाय इन फीचर्स पर भी ध्यान देना जरूरी है. इससे इस्तेमाल आसान होता है और परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलती है.

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सही टाइप और इंस्टॉलेशन का रखें ध्यान

हर घर के लिए एक जैसा AC सही नहीं होता. अगर आपके कमरे में खिड़की की जगह है. तो विंडो AC काम आ सकता है. लेकिन अगर आप बेहतर कूलिंग और मॉडर्न लुक चाहते हैं. तो स्प्लिट AC बेहतर ऑप्शन होता है. इसके साथ ही इंस्टॉलेशन भी उतना ही जरूरी है. कई बार सही AC होने के बावजूद गलत फिटिंग की वजह से कूलिंग कम हो जाती है. इसलिए हमेशा एक्सपर्ट से इंस्टॉलेशन करवाएं और समय-समय पर सर्विसिंग भी कराते रहें.

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