हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWWEइस खिलाड़ी की पत्नी को मिली जान से मारने की धमकी, मचा ऐसा बवाल डिलीट करना पड़ गया सोशल मीडिया अकाउंट

इस खिलाड़ी की पत्नी को मिली जान से मारने की धमकी, मचा ऐसा बवाल डिलीट करना पड़ गया सोशल मीडिया अकाउंट

रेसलिंग की दुनिया का जाने माने रेसलर रिकोशे मुश्किल में फंस चुके हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्वीट कर दिया, जिससे पूरा बवाल मच गया है. इसी वजह से सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट करना पड़ गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 23 Mar 2026 06:25 AM (IST)
Preferred Sources

WWE Star Ricochet Wife Receives Death Threats: रेसलिंग की दुनिया में अक्सर रेसलर सुर्खियां बटोरने के लिए विवादित बयानों का सहारा लेते रहते हैं और एक ऐसा ही विवाद फिर सामने आ रहा है. दरअसल, WWE के पूर्व स्टार और AEW के रेसलर रिकोशे का एक हालिया ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया है. साल 2024 में AEW को जॉइन करने के बाद रिकोशे अपने बेबाक और कड़वे सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मामला हाथ से निकल गया. रिकोशे ने एक महिला के मल्टीपल स्केलेरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझने को लेकर एक भावनाहीन टिप्पणी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस का उनपर गुस्सा फूट पड़ा है.

पत्नी को जान से मारने की मिली धमकी

रिकोशे ने विवाद को बढ़ता देखकर तुरंत अपनी गलती मानी और माफीनामा भी जारी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. ये विवाद उनकी पत्नी और WWE की मशहूर पूर्व रिंग अनाउंसर सामंथा इर्विन तक भी पहुंच गई. सामंथा ने इंस्टाग्राम के जरिए खुलासा किया कि रिकोशे की टिप्पणी के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. लगातार बढ़ती ट्रोलिंग से बचने के लिए सामंथा को अपना ट्विटर अकाउंट तक डीएक्टिवेट करना पड़ गया है.

रिकोशे सोशल मीडिया पर करते हैं टिप्पणी

बता दें, पिछले कुछ समय से रिकोशे अपनी पूर्व कंपनी WWE और साथी रेसलर्स के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करने के लिए चर्चा में रहे हैं. माना जा रहा है कि बीमार महिला पर किया गया उनका हालिया कमेंट उनके ऑन-स्क्रीन कैरेक्टर का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन फैंस ने इसे भावनात्मक स्तर पर ले लिया है. इस विवाद ने रिकोशे के प्रोफेशनल करियर की उपलब्धियों पर भी ग्रहण लगा दिया है, जबकि वो हाल ही में AEW नेशनल चैंपियन बनकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच रहे थे. रिकोशे ने साल 2025 के AEW फुल गियर में अपना पहला नेशनल चैंपियन जीतकर इतिहास रच दिया था. हालांकि, हाल ही में AEW रेवोल्यूशन 2026 के पे-पर-व्यू से पहले हुए जीरो ऑवर शो में उन्होंने अपना टाइटल गंवा दिया. 21 खिलाड़ियों वाले ब्लैकजैक बैटल रॉयल में जैक पेरी ने उन्हें हरा दिया था.

Published at : 23 Mar 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Sports News AEW Ricochet WWE Samantha Irvin
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

WWE
इस खिलाड़ी की पत्नी को मिली जान से मारने की धमकी, मचा ऐसा बवाल डिलीट करना पड़ गया सोशल मीडिया अकाउंट
इस खिलाड़ी की पत्नी को मिली जान से मारने की धमकी, मचा ऐसा बवाल डिलीट करना पड़ गया सोशल मीडिया अकाउंट
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
WWE
WWE के पूर्व मालिक का दामाद बहुत घटिया..., दिग्गज ने ये क्या कह दिया; यहां जानें पूरा मामला
WWE के पूर्व मालिक का दामाद बहुत घटिया..., दिग्गज ने ये क्या कह दिया; यहां जानें पूरा मामला
WWE
रिटायरमेंट के बाद WWE फाइटर बनने वाला था ये दिग्गज, मिला था बंपर ऑफर; खुद किया बड़ा खुलासा
रिटायरमेंट के बाद WWE फाइटर बनने वाला था ये दिग्गज, मिला था बंपर ऑफर; खुद किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब ने शहबाज-मुनीर को याद दिलाई डिफेंस डील
क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब ने शहबाज-मुनीर को याद दिलाई डिफेंस डील
बिहार
'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी
'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी
विश्व
Oil Crisis: पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
क्रिकेट
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
विश्व
Israel-US Iran War Live: कब तक चलेगा ईरान युद्ध? अमेरिकी वित्त सचिव बोले- हमारे पास पर्याप्त फंड
Live: कब तक चलेगा ईरान युद्ध? अमेरिकी वित्त सचिव बोले- हमारे पास पर्याप्त फंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
यूटिलिटी
इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget