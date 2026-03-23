WWE Star Ricochet Wife Receives Death Threats: रेसलिंग की दुनिया में अक्सर रेसलर सुर्खियां बटोरने के लिए विवादित बयानों का सहारा लेते रहते हैं और एक ऐसा ही विवाद फिर सामने आ रहा है. दरअसल, WWE के पूर्व स्टार और AEW के रेसलर रिकोशे का एक हालिया ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया है. साल 2024 में AEW को जॉइन करने के बाद रिकोशे अपने बेबाक और कड़वे सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मामला हाथ से निकल गया. रिकोशे ने एक महिला के मल्टीपल स्केलेरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझने को लेकर एक भावनाहीन टिप्पणी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस का उनपर गुस्सा फूट पड़ा है.

पत्नी को जान से मारने की मिली धमकी

रिकोशे ने विवाद को बढ़ता देखकर तुरंत अपनी गलती मानी और माफीनामा भी जारी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. ये विवाद उनकी पत्नी और WWE की मशहूर पूर्व रिंग अनाउंसर सामंथा इर्विन तक भी पहुंच गई. सामंथा ने इंस्टाग्राम के जरिए खुलासा किया कि रिकोशे की टिप्पणी के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. लगातार बढ़ती ट्रोलिंग से बचने के लिए सामंथा को अपना ट्विटर अकाउंट तक डीएक्टिवेट करना पड़ गया है.

Samantha Irvin has deactivated her X account after receiving d*ath threats. This comes after Ricochet’s comments regarding a fan with MS 😳 pic.twitter.com/oayND7u5o7 — ᴢ ᴀ ɪ ʙ ɪ (@_xaibii) March 19, 2026

रिकोशे सोशल मीडिया पर करते हैं टिप्पणी

बता दें, पिछले कुछ समय से रिकोशे अपनी पूर्व कंपनी WWE और साथी रेसलर्स के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करने के लिए चर्चा में रहे हैं. माना जा रहा है कि बीमार महिला पर किया गया उनका हालिया कमेंट उनके ऑन-स्क्रीन कैरेक्टर का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन फैंस ने इसे भावनात्मक स्तर पर ले लिया है. इस विवाद ने रिकोशे के प्रोफेशनल करियर की उपलब्धियों पर भी ग्रहण लगा दिया है, जबकि वो हाल ही में AEW नेशनल चैंपियन बनकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच रहे थे. रिकोशे ने साल 2025 के AEW फुल गियर में अपना पहला नेशनल चैंपियन जीतकर इतिहास रच दिया था. हालांकि, हाल ही में AEW रेवोल्यूशन 2026 के पे-पर-व्यू से पहले हुए जीरो ऑवर शो में उन्होंने अपना टाइटल गंवा दिया. 21 खिलाड़ियों वाले ब्लैकजैक बैटल रॉयल में जैक पेरी ने उन्हें हरा दिया था.