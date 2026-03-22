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बिजली मीटर रीडिंग गलत आ रही है? तो ऐसे करें शिकायत

Electricity Bill Complaint: बिजली बिल ज्यादा आ रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें. गलत मीटर रीडिंग या सिस्टम एरर हो सकता है. तुरंत शिकायत दर्ज करें, जांच के बाद बिल सही किया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 Mar 2026 05:23 PM (IST)
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Electricity Bill Complaint: सबके घर में बिजली का इस्तेमाल होता है. लगभग हर जरूरी चीज इसी से चलती है. महीने भर में जितनी खपत होती है. उसी हिसाब से बिल आता है और लोग उसे नियमित भरते भी हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस्तेमाल कम होता है और बिल अचानक ज्यादा आ जाता है. यही वो जगह है जहां गड़बड़ी की संभावना होती है. 

कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन हर बार गलती आपकी नहीं होती. मीटर रीडिंग, सिस्टम एरर या पुराने बकाया जैसी वजहें इसके पीछे हो सकती हैं. अगर आपको लगता है कि बिल सही नहीं है. तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और उसे ठीक भी करवाया जा सकता है. जान लें तरीके.

गलत बिजली बिल क्यों आता हैं?

जब बिल जरूरत से ज्यादा आता है. तो सबसे पहले शक मीटर रीडिंग पर जाता है. कई बार मीटर रीडर गलत यूनिट नोट कर लेता है या अनुमान के आधार पर बिल बना दिया जाता है. मीटर खराब हो तो भी खपत ज्यादा दिख सकती है. पुराने बकाया का जुड़ जाना भी एक वजह बनता है. इसके अलावा स्लैब रेट गलत लगने से भी रकम बढ़ जाती है.

कई बार टेक्निकल फॉल्ट भी वजह बनता है. ऑनलाइन सिस्टम में डेटा अपडेट के दौरान गलती हो सकती है. इसलिए शिकायत करने से पहले अपने पिछले बिलों से तुलना करना और मीटर की मौजूदा रीडिंग देखना समझदारी होती है. जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि गलती कहां है.

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बिजली बिल की शिकायत कैसे दर्ज करें?

अगर आपको लगता है कि बिल गलत आया है. तो सबसे पहले ऑनलाइन शिकायत करना सबसे आसान तरीका है. अपनी बिजली कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर कंप्लेंट सेक्शन में जाएं और कंज्यूमर नंबर डालकर शिकायत दर्ज करें. इसमें बिल नंबर, मीटर रीडिंग और समस्या का पूरा डिटेल देना जरूरी होता है.

अगर ऑनलाइन शिकायत नहीं हो पा रही है. तो आप सीधे नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत दे सकते हैं. कई जगह टोल फ्री नंबर या व्हाट्सऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज की जाती है. शिकायत करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है. जिससे आप अपनी कंप्लेंट की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.

मीटर हो जाता है चेंज

शिकायत दर्ज होने के बाद बिजली विभाग मामले की जांच शुरू करता है. इसमें मीटर और बिल दोनों की दोबारा जांच की जाती है. जरूरत पड़ने पर नई रीडिंग ली जाती है या मीटर को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है. अगर गलती पाई जाती है. तो बिल को सही कर दिया जाता है. मीट खराब होता है तो उसे चेंज कर दिया जाता है. 

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में पालतू जानवर ले जाने के क्या हैं नियम, क्या इनका अलग से लेना होता है टिकट?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 Mar 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Complaint Utility News
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