बिहार की राजनीति में एक अहम और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारियों के बीच, उनके भाई सतीश कुमार ने प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में जेडीयू (JDU) नेता और नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम आगे कर दिया है. सतीश कुमार के इस बयान ने बिहार के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है.

पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि निशांत कुमार पूरी तरह से सक्षम हैं. उन्होंने कहा, "अगर निशांत कुमार पर भरोसा जताकर उन्हें मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा जाता है, तो वे इसे बखूबी निभाएंगे. वे मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं और अगर उनके कंधों पर बिहार संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है."

नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया

हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में जीत दर्ज की है और वे अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं. इस पर सतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वे बिहार छोड़कर जाएं, लेकिन राज्यसभा जाने का अंतिम फैसला खुद नीतीश कुमार का ही था. फिलहाल सीएम नीतीश अपनी 'समृद्धि यात्रा' के जरिए प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं.

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और 'यात्रा' की तैयारी

'बिहार दिवस' के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने वाले निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, वे बहुत जल्द प्रदेश में एक राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं. इस दौरान वे जेडीयू कार्यकर्ताओं और आम जनता से संवाद कर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे.

निशांत को कमान सौंपने की मांग अब जेडीयू के अंदर भी मुखर होने लगी है. कई नेताओं ने उनके समर्थन में दावा किया है. इसके अलावा, हाल ही में जब निशांत अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, तो वहां के ग्रामीणों ने भी नीतीश कुमार के बाद उन्हें ही प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर मांग की थी.