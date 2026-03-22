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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयूपी में डेयरी खोलने के लिए भी सब्सिडी देती है सरकार, जानें कौन सी है योजना

यूपी में डेयरी खोलने के लिए भी सब्सिडी देती है सरकार, जानें कौन सी है योजना

Nandini Krishak Samriddhi Yojana: यूपी में डेयरी खोलने के लिए सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है. जान लीजिए योजना के बारे में पूरी जानकारी. तो साथ में जान लें कैसे करना होगा आवदेन.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 Mar 2026 04:45 PM (IST)
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Nandini Krishak Samriddhi Yojana: अगर आप खेती के साथ कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं. जिसमें नियमित कमाई हो तो डेयरी बिजनेस एक मजबूत ऑप्शन बन सकता है. खास बात यह है कि यूपी सरकार अब इसे बढ़ावा देने के लिए अच्छी-खासी सब्सिडी भी दे रही है. यानी शुरुआत में लगने वाला बड़ा खर्च अब अकेले आपको नहीं उठाना पड़ेगा. 

सरकार की योजनाओं का सही इस्तेमाल किया जाए. तो कम निवेश में भी बड़ा सेटअप तैयार किया जा सकता है. खासकर उन लोगों के लिए यह मौका बेहतर है. जो पहले से पशुपालन से जुड़े हैं या इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं. जान लीजिए सरकार की इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी.

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है?

यूपी सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना पशुपालकों के लिए बड़ा मौका लेकर आई है. इस योजना के तहत 25 देसी नस्ल की गायों के साथ डेयरी यूनिट शुरू की जा सकती है. इसके लिए सरकार करीब 61.50 लाख रुपये तक की सहायता देती है. इसमें साहीवाल, गिर और थारपारकर जैसी अच्छी नस्लों को शामिल किया गया है. 

जो ज्यादा दूध देती हैं. सबसे खास बात यह है कि कुल लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है. यानी करीब 31.25 लाख रुपये तक की राहत सीधे मिल सकती है. इससे बड़े स्तर पर डेयरी शुरू करना आसान हो जाता है और शुरुआत का आर्थिक दबाव काफी कम हो जाता है.

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कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं. आवेदन करने वाले के पास कम से कम 3 साल का पशुपालन का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा डेयरी के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन पर चारे की व्यवस्था जरूरी है. 

कुल लागत का 15 प्रतिशत हिस्सा खुद निवेश करना होता है, बाकी बैंक लोन के जरिए पूरा किया जा सकता है. डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और अनुभव से जुड़े कागज़ देना जरूरी होता है. इसके साथ ही जमीन का विवरण भी देना पड़ता है. इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही आवेदन आगे बढ़ता है.

क्या है आवेदन की प्रोसेस?

नंदिनी योजना के अलावा सरकार ने मिनी नंदिनी और गौ-सवर्धन जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं. मिनी नंदिनी में 10 गायों के लिए करीब 23.60 लाख रुपये की योजना है. जिसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है. वहीं गौ-सवर्धन योजना छोटे स्तर पर शुरू करने वालों के लिए है. जिसमें करीब 40 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए चयन ई-लॉटरी के जरिए होता है. समय-समय पर इसका विज्ञापन जारी किया जाता है. इच्छुक लोग अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाकर जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 Mar 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Farmer Utility News Schemes For Farmers
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