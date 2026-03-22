यूपी में डेयरी खोलने के लिए भी सब्सिडी देती है सरकार, जानें कौन सी है योजना

Nandini Krishak Samriddhi Yojana: अगर आप खेती के साथ कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं. जिसमें नियमित कमाई हो तो डेयरी बिजनेस एक मजबूत ऑप्शन बन सकता है. खास बात यह है कि यूपी सरकार अब इसे बढ़ावा देने के लिए अच्छी-खासी सब्सिडी भी दे रही है. यानी शुरुआत में लगने वाला बड़ा खर्च अब अकेले आपको नहीं उठाना पड़ेगा.

सरकार की योजनाओं का सही इस्तेमाल किया जाए. तो कम निवेश में भी बड़ा सेटअप तैयार किया जा सकता है. खासकर उन लोगों के लिए यह मौका बेहतर है. जो पहले से पशुपालन से जुड़े हैं या इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं. जान लीजिए सरकार की इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी.

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है?

यूपी सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना पशुपालकों के लिए बड़ा मौका लेकर आई है. इस योजना के तहत 25 देसी नस्ल की गायों के साथ डेयरी यूनिट शुरू की जा सकती है. इसके लिए सरकार करीब 61.50 लाख रुपये तक की सहायता देती है. इसमें साहीवाल, गिर और थारपारकर जैसी अच्छी नस्लों को शामिल किया गया है.

जो ज्यादा दूध देती हैं. सबसे खास बात यह है कि कुल लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है. यानी करीब 31.25 लाख रुपये तक की राहत सीधे मिल सकती है. इससे बड़े स्तर पर डेयरी शुरू करना आसान हो जाता है और शुरुआत का आर्थिक दबाव काफी कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में पालतू जानवर ले जाने के क्या हैं नियम, क्या इनका अलग से लेना होता है टिकट?

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं. आवेदन करने वाले के पास कम से कम 3 साल का पशुपालन का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा डेयरी के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन पर चारे की व्यवस्था जरूरी है.

कुल लागत का 15 प्रतिशत हिस्सा खुद निवेश करना होता है, बाकी बैंक लोन के जरिए पूरा किया जा सकता है. डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और अनुभव से जुड़े कागज़ देना जरूरी होता है. इसके साथ ही जमीन का विवरण भी देना पड़ता है. इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही आवेदन आगे बढ़ता है.

क्या है आवेदन की प्रोसेस?

नंदिनी योजना के अलावा सरकार ने मिनी नंदिनी और गौ-सवर्धन जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं. मिनी नंदिनी में 10 गायों के लिए करीब 23.60 लाख रुपये की योजना है. जिसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है. वहीं गौ-सवर्धन योजना छोटे स्तर पर शुरू करने वालों के लिए है. जिसमें करीब 40 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए चयन ई-लॉटरी के जरिए होता है. समय-समय पर इसका विज्ञापन जारी किया जाता है. इच्छुक लोग अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाकर जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम