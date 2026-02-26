26 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, कहीं जाने की टिकट बुक की है तो चेक कर लें स्टेटस
Train Cancelled News: 26 फरवरी से 3 मार्च के बीच कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. अगर आपने इन तारीखों में यात्रा की योजना बनाई है. तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर देख लें.
Train Cancelled News: देश में हर दिन करीब 3 करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को संभालना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है. इसी वजह से समय समय पर रेलवे को मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और सुरक्षा से जुड़े काम करने पड़ते हैं, जिनका असर सीधे यात्रियों के शेड्यूल पर पड़ता है.
26 फरवरी से 3 मार्च के बीच कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है. इसका असर खास तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल रूट पर दिखेगा. अगर आपने इन तारीखों के बीच यात्रा की टिकट बुक कर रखी है, तो बिना देरी किए अपने ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. आखिरी समय की भागदौड़ और परेशानी से बचने के लिए पहले से अपडेट रहना ही समझदारी है.
इन वजह से ट्रेनें की गईं कैंसिल
रेलवे के ताजा अपडेट के मुताबिक 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच 24 अहम ट्रेनों को रद्द किया गया है. यह फैसला सिर्फ मौसम या कोहरे की वजह से नहीं लिया गया, बल्कि बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के चलते किया गया है. इस दौरान ट्रैक मेंटेनेंस का काम तेज किया जा रहा है, कई जगह पटरियों की मरम्मत हो रही है और पुराने पुलों को दुरुस्त किया जा रहा है.
इसके अलावा लाइन ब्लॉक लेकर तकनीकी सुधार और सिस्टम अपग्रेड भी किए जा रहे हैं. जिससे आने वाले वक्त में ट्रेनों की रफ्तार और वक्त पर उनका संचालन बेहतर हो सके. फिलहाल यात्रियों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन लंबे समय में यह बदलाव सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद करेंगे.
कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट
- ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – कोलकाता एक्सप्रेस झांसी से कोलकाता 27 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई.'
- ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस कोलकाता से झांसी 1 मार्च तक के लिए कैंसिल की गई.
- ट्रेन नंबर 12327/28 उपासना एक्सप्रेस हावड़ा – देहरादून – हावड़ा 27 और 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई.
- ट्रेन नंबर 14003/04 मालदा टाउन – नई दिल्ली – मालदा टाउन एक्सप्रेस मालदा टाउन से दिल्ली 26 और 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई.
- ट्रेन नंबर 14523/24 हरिहर एक्सप्रेस बरौनी – अंबाला – बरौनी 26 फरवरी के लिए कैंसिल की गई.
- ट्रेन नंबर 14617/18 जनसेवा एक्सप्रेस अमृतसर – पूर्णिया कोर्ट – अमृतसर 28 फरवरी और 2 मार्च तक के लिए कैंसिल की गई.
- ट्रेन नंबर 15903/04 डिब्रूगढ़ – चंडीगढ़ – डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ 27 फरवरी और 1 मार्च तक के लिए कैंसिल की गई.
- ट्रेन नंबर 15619/20 गया – कामाख्या – गया एक्सप्रेस गया से कामाख्या 23 और 24 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई.
- ट्रेन नंबर 15621/22 कामाख्या – आनंद विहार – कामाख्या एक्सप्रेस कामाख्या से दिल्ली 26 और 27 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई.
- ट्रेन नंबर 12873/74 हटिया – आनंद विहार – हटिया एक्सप्रेस हटिया से दिल्ली 26 और 27 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई.
- ट्रेन नंबर 18103/04 टाटा – अमृतसर – टाटा एक्सप्रेस टाटानगर से अमृतसर 25 और 27 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई.
- ट्रेन नंबर 22857/58 संतरागाछी – आनंद विहार – संतरागाछी एक्सप्रेस संतरागाछी से दिल्ली 2 और 3 मार्च तक के लिए कैंसिल की गई.
