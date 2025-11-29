Railways Cancelled Trains List: देश में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. इस मौसम में ट्रेनों के संचालन पर काफी असर पड़ता है. खासतौर पर उत्तर भारत में दिल्ली, यूपी, बिहार और उनके बीच चलने वाले रूट्स पर सफर करने वालों के लिए माहौल थोड़ा बदल गया है. सर्दी बढ़ते ही कोहरा इतनी तेजी से छा रहा है कि ट्रेनों का टाइम बिखरने लगा था. रेलवे ने हालात देखते हुए अब पहले से कदम उठा लिया है.

कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है ताकि रोज-रोज होने वाली देरी और जोखिम दोनों से बचा जा सके. कम विजिबिलिटी में ड्राइवर को सिग्नल साफ नहीं दिखते और स्पीड मीटर तक पर भरोसा करना भारी पड़ जाता है. इसी वजह से कुछ रूट्स पर फेरे भी कम कर दिए गए हैं. अगर आप इन राज्यों के बीच अक्सर आते-जाते हैं. तो हो सकता है आपको अपने सफर का प्लान थोड़ा बदलना पड़े.

इन रूट्स की ट्रेनें हुईं प्रभावित

उत्तर भारत में हर साल ठंड के पीक पर कोहरा ट्रेनों की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. अभी हालात ऐसे हैं कि रात और सुबह के वक्त ट्रैक पर कुछ मीटर आगे तक भी साफ नजर नहीं आता. इससे सिग्नल पढ़ना मुश्किल, स्पीड नियंत्रित करना मुश्किल और समय पर पहुंचना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है.

इसी जोखिम से बचने के लिए रेलवे ने दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनों को कैंसिल करने का ऐलान किया. दिल्ली, प्रयागराज, पटना, हावड़ा, अमृतसर, कोलकाता, अंबाला, डिब्रूगढ़ जैसे रूट सीधे प्रभावित होंगे. इसका मतलब है कि लाखों यात्रियों को अपनी यात्रा नए सिरे से प्लान करनी होगी. वरना बीच रास्ते में परेशानी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: बरात ले जाने के लिए बुक करना है ट्रेन का पूरा डिब्बा, जान लें नियम

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज जं.–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जं. एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22198 झांसी–कोलकाता एक्सप्रेस 05 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता–झांसी एक्सप्रेस 07 दिसंबर 2025 से 01 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12328 देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस 06 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14523 बरौनी–अंबाला हरिहर एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14524 अंबाला–बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 02 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 01 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या–गया एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15619 गया–कामाख्या एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस 05 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12873 हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार–हटिया एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 02 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार–संतरागाछी एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 03 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18103 टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

यह भी पढ़ें: इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें

इन ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम की गई है

ट्रेन नंबर 11123 ग्वालियर–बरौनी एक्सप्रेस सोम, गुरु को कैंसिल

ट्रेन नंबर 11124 बरौनी–ग्वालियर एक्सप्रेस मंगल, शुक्र को कैंसिल

ट्रेन नंबर 12988 अजमेर–सियालदह एक्सप्रेस मंगल, गुरु, शनिवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 12987 सियालदह–अजमेर एक्सप्रेस बुध, शुक्र, रविवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 13019 हावड़ा–काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस रविवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 13020 काठगोदाम–हावड़ा बाघ एक्सप्रेस मंगलवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 12317 कोलकाता–अमृतसर एक्सप्रेस रविवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 12318 अमृतसर–कोलकाता एक्सप्रेस मंगलवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 12357 कोलकाता–अमृतसर एक्सप्रेस शनिवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 12358 अमृतसर–कोलकाता एक्सप्रेस सोमवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 22405 भागलपुर–आनंद विहार गरीबरथ गुरुवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 22406 आनंद विहार–भागलपुर गरीबरथ बुधवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 12505 कामाख्या–आनंद विहार रविवार, बुधवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 12506 आनंद विहार–कामाख्या मंगलवार, शुक्रवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15483 अलीपुरद्वार–दिल्ली बुधवार, शनिवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15484 दिल्ली–अलीपुरद्वार शुक्रवार, सोमवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 12523 न्यू जलपाईगुड़ी–नई दिल्ली मंगलवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 12524 नई दिल्ली–न्यू जलपाईगुड़ी बुधवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15909 डिब्रूगढ़–लालगढ़ शनिवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15910 लालगढ़–डिब्रूगढ़ मंगलवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15033 पाटलिपुत्र–लखनऊ सोम, मंगल, बुधवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15034 लखनऊ–पाटलिपुत्र सोम, मंगल, बुधवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15079 पाटलिपुत्र–गोरखपुर रविवार, सोम, बुध, शुक्रवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15080 गोरखपुर–पाटलिपुत्र रविवार, सोम, बुध, शुक्रवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15074 टनकपुर–सिंगरौली बुधवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15073 सिंगरौली–टनकपुर गुरुवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15076 टनकपुर–शक्तिनगर मंगलवार, शनिवार को कैंसिल

ट्रेन नंबर 15075 शक्तिनगर–टनकपुर बुधवार, रविवार को कैंसिल

यह भी पढ़ें: अब जॉब छोड़ने के 48 घंटे बाद कंपनी को देना होगा पूरा पैसा, नए नियम से कितना होगा फायदा?