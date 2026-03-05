हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
होली के रंगों से बिगड़ गया कार का लुक? घर पर ऐसे हटाएं जिद्दी दाग

Holi Car Washing Tips: होली खेलने के बाद कार पर पड़े रंग और केमिकल पेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर समय रहते सही तरीके से सफाई करते हैं. तो जिद्दी दाग हटाकर गाड़ी की चमक फिर से वापस ला सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 Mar 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

Holi Car Washing Tips: होली का त्योहार पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. रंग, गुलाल और पानी के बीच लोग जमकर जश्न मनाते हैं, लेकिन इस मस्ती का असर अक्सर गाड़ियों पर भी दिखने लगता है. कई बार रंग और केमिकल कार के पेंट पर चिपक जाते हैं, जिससे गाड़ी का लुक फीका पड़ सकता है. अगर इन दागों को लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो पेंट पर स्थायी निशान भी बन सकते हैं. 

इसलिए होली के बाद कार की सही तरीके से सफाई करना काफी जरूरी माना जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों की मदद से घर पर ही गाड़ी को दोबारा साफ और चमकदार बनाया जा सकता है. थोड़ी सावधानी और सही तरीका अपनाकर कार की चमक वापस लाई जा सकती है. जान लीजिए क्या करना होगा. 

सबसे पहले पानी से करें अच्छी तरह धुलाई

अगर कार पर होली के रंग लग गए हैं. तो सफाई की शुरुआत हमेशा पानी से करनी चाहिए. सबसे पहले पूरी गाड़ी को साफ पानी से धो लें. जिससे सूखे हुए रंग नरम हो जाएं. जब रंग हल्के पड़ने लगते हैं तो उन्हें हटाना आसान हो जाता है. ध्यान रखें कि बहुत तेज प्रेशर वाले पानी का इस्तेमाल न करे. क्योंकि इससे कार के पेंट को नुकसान पहुंच सकता है. बेहतर है कि नार्मल फ्लो वाले पानी से धीरे धीरे गाड़ी को धोया जाए. इससे रंग की परत ढीली पड़ जाती है और आगे की सफाई भी आसान हो जाती है.

कार शैम्पू और सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल करें

गाड़ी साफ करते समय कई लोग डिटर्जेंट या कपड़े धोने वाला पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन यह तरीका सही नहीं माना जाता. ऐसे प्रोडक्ट कार के पेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसकी जगह माइल्ड कार शैम्पू का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. यह पेंट को सुरक्षित रखते हुए रंग और गंदगी को साफ करने में मदद करता है. सफाई करते समय माइक्रोफाइबर कपड़ा या सॉफ्ट स्पंज इस्तेमाल करें. हार्ड ब्रश या खुरदरे कपड़े से रगड़ने पर कार की बॉडी पर स्क्रैच आ सकते हैं. इसलिए हमेशा हल्के हाथ से सफाई करें जिससे पेंट सेफ रहे.

शीशे साफ करें और जरूरत हो तो पॉलिश करवाएं

होली के रंग सिर्फ कार की बॉडी पर ही नहीं बल्कि शीशों और वाइपर पर भी जम सकते हैं. इससे ड्राइविंग के दौरान विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है. इसलिए सफाई करते समय कार के ग्लास को भी नजरअंदाज न करें. ग्लास क्लीनर या साफ पानी की मदद से शीशों को अच्छी तरह साफ करें. अगर रंग की वजह से कार की चमक थोड़ी कम हो गई है तो पॉलिश या वैक्स करवाना भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इससे कार का पेंट सेफ रहता है और गाड़ी की चमक भी वापस आ जाती है. 

Published at : 05 Mar 2026 04:43 PM (IST)
Utility News Car Washing HOLI
Embed widget