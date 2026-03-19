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अगले हफ्ते कैंसिल रहेंगी इस रूट की कई ट्रेनें, सफर पर जाने से पहले देख लें लिस्ट

Railways Cancelled Trains News: अगले हफ्ते इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी. सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें. जिससे आखिरी वक्त में परेशानी न हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Mar 2026 06:51 AM (IST)
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Railways Cancelled Trains News: अगर आप अगले हफ्ते ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं, तो निकलने से पहले एक बार अपडेट जरूर चेक कर लें. कई बार आखिरी समय पर ट्रेनों के कैंसिल होने से पूरी प्लानिंग बिगड़ जाती है और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है. खासकर जब टिकट पहले से बुक हो और सफर जरूरी हो. तब दिक्कत और बढ़ जाती है. ऐसे में पहले से जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. जहां एक खास रूट की कई ट्रेनें अगले हफ्ते कैंसिल रहने वाली हैं.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल

अगर आप इस रूट से यात्रा करने वाले हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है. रेलवे की तरफ से ट्रैक पर जरूरी काम शुरू किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी. लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग स्टेशन के बीच पुल नंबर 476 पर गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है. इसी कारण इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर दी गई हैं. इतना ही नहीं, कुछ ट्रेनों का रूट छोटा किया गया है. तो कुछ के समय में बदलाव भी किया गया है. ऐसे में बेहतर यही है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे बाद में कोई परेशानी न हो.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22454 मेरठ सिटी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22453 लखनऊ जंक्शन-मेरठ सिटी एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 55346 कासगंज-लखनऊ जंक्शन सवारी गाड़ी 23 और 24 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय कानपुर अनवरगंज में यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन कानपुर अनवरगंज और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 55345 लखनऊ जंक्शन-कासगंज सवारी गाड़ी 24 और 25 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय कानपुर अनवरगंज से चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और कानपुर अनवरगंज के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 24 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग स्टेशन पर सुबह 02.23 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन ऐशबाग और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15034 लखनऊ जंक्शन-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 25 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग से सुबह 05.12 बजे चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग के बीच कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: राशन में गड़बड़ी कर रहा है डीलर? ऐसे करें शिकायत तुरंत होगी कार्रवाई

  • ट्रेन नंबर 15031 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय गोमतीनगर स्टेशन पर सुबह 10.39 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन गोमतीनगर और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय गोमतीनगर से शाम 16.40 बजे चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और गोमतीनगर के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15203 बरौनी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 25 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय बादशाहनगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन बादशाहनगर और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15204 लखनऊ जंक्शन-बरौनी एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग से दोपहर 15.27 बजे चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15205 लखनऊ जंक्शन-जबलपुर एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग से शाम 17.30 बजे चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15206 जबलपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 25 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग स्टेशन पर सुबह 09.20 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन ऐशबाग और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12003 नई दिल्ली-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग स्टेशन पर दोपहर 13.00 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन ऐशबाग और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12004 लखनऊ जंक्शन-नई दिल्ली एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग से दोपहर 15.30 बजे चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग के बीच कैंसिल रहेगी.

इन ट्रेनों की टाइमिंग बदली

  • ट्रेन नंबर 15034 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस  23 मार्च को लखनऊ जंक्शन से 10 मिनट देरी से स्टार्ट होगी.
  • ट्रेन नंबर 15007 वाराणसी सिटी-लखनऊ जं. एक्सप्रेस रूट में 20 मिनट रूक कर चलेगी.

यह भी पढ़ें: मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कितने पैसे वसूल सकते हैं बैंक, क्या हैं इसके नियम?

Published at : 19 Mar 2026 06:51 AM (IST)
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